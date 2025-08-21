CCRAS Recruitment 2025: Opportunity for 10th-12th pass, recruitment for many posts including stenographer CCRAS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए मौका, स्टेनोग्राफर समेत कई पदों के लिए भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
CCRAS Recruitment 2025: Opportunity for 10th-12th pass, recruitment for many posts including stenographer

CCRAS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए मौका, स्टेनोग्राफर समेत कई पदों के लिए भर्ती

CCRAS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। CCRAS ने 394 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 31 अगस्त तक ऑनलाइन स्वीकार होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:17 PM
CCRAS Recruitment 2025: केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर दिया है। परिषद ने लोअर डिविजन क्लर्क (LDC), स्टेनोग्राफर, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स और अन्य पदों सहित कुल 394 रिक्तियों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर उम्मीदवारों तक सभी के लिए आवेदन का मौका है।

