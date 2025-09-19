CCRAS Recruitment 2025: LDC, स्टेनो समेत ग्रुप A, B, C पदों पर निकाली वैकेंसी, 3 दिन में खत्म हो रही आवेदन की तारीख

CCRAS Recruitment 2025: CCRAS ने 394 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 22 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं योग्यता, आयु सीमा, फीस, चयन प्रक्रिया और पदों का पूरा विवरण।

CCRAS Recruitment 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने ग्रुप A, B और C के 394 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर और मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे कई अहम पद शामिल हैं।

CCRAS Recruitment 2025: कब और कहां करें आवेदन? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 तय की गई है। यानी अब उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आवेदन CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर किया जा सकता है।

CCRAS Recruitment 2025: कुल वैकेंसी का ब्योरा इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए कुल 394 सीटें निकाली गई हैं।

LDC (लोअर डिवीजन क्लर्क): 37 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड I: 10 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड II: 14 पद

UDC (अपर डिवीजन क्लर्क): 39 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS): 179 पद

रिसर्च ऑफिसर (आयुर्वेद): 20 पद

स्टाफ नर्स: 14 पद

फार्मासिस्ट: 12 पद

अन्य पद (ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर आदि): 69 पद

CCRAS Recruitment 2025: योग्यता और आयु सीमा इन पदों के लिए योग्यता 10वीं, 12वीं, आईटीआई, ग्रेजुएशन, एमडी/एमएस, बी.फार्मा, एम.फार्मा, बीएससी, एमएससी, एमए तक अलग अलग मांगी गई है। आयु सीमा पद के हिसाब से 27 साल से 40 साल तक तय की गई है। सही जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा।

CCRAS Recruitment 2025: आवेदन शुल्क ग्रुप A: प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये + जनरल/OBC के लिए 1000 रुपये

ग्रुप B: प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये + जनरल/OBC के लिए 500 रुपये

ग्रुप C: प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये + जनरल/OBC के लिए 200 रुपये

SC/ST/PWD/EWS/महिला/Ex Servicemen: सभी श्रेणियों में शुल्क माफ है।