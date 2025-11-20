CCRAS Group A, B, C admit cards 2025:सीसीआरएएस एडमिट कार्ड 2025 ccras.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: CCRAS staff nurse admit card 2025: आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (CCRAS) ने विभिन्न ग्रुप 'A', 'B' और 'C' पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं।

CCRAS Admit Card 2025: आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद (CCRAS) ने विभिन्न ग्रुप 'A', 'B' और 'C' पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए हैं। जिन हजारों उम्मीदवारों ने इन महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आयोग ने लिखित परीक्षा की तारीखें भी पहले ही घोषित कर दी थीं, और अब एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा में बैठने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह परीक्षा 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी।

CCRAS Group A, B, C admit cards 2025 Direct Link एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जरूरी CCRAS ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक या अन्य किसी माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट लेना होगा। बिना वैलिड एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड ऐसे करें आसानी से डाउनलोड - उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. सबसे पहले CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, आपको "Download Admit Card for the written examination for the various Group “A”, “B” and “C” posts" लिंक दिखाई देगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

4. सभी डिटेल्स भरने के बाद 'डाउनलोड एडमिट कार्ड' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे ध्यान से चेक कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स जरूर चेक करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार तुरंत उस पर छपी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों की चेक करें। इन जानकारियों में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तारीख और समय शामिल हैं। यदि किसी भी डिटेल्स में कोई गलती पाई जाती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत CCRAS के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके उसे ठीक करवाना होगा।