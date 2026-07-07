CCI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 148 पदों पर भर्ती
CCI Recruitment 2026: कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 148 विभिन्न पदों पर यवाओं के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे।
CCI Recruitment 2026 Online Form: कपड़ा मंत्रालय के अधीन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) ने देश के युवाओं के लिए एक शानदार भर्ती निकाली है। सीसीआई ने विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधकीय श्रेणियों के तहत कुल 148 रिक्त पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 से आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2026 रात 11:55 बजे तक निर्धारित की गई है।
किस पद के लिए कितनी हैं रिक्तियां?
जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव : 50 पद
जूनियर असिस्टेंट (अकाउंट्स): 50 पद
जूनियर असिस्टेंट (जनरल): 30 पद
मैनेजमेंट ट्रेनी (मार्केटिंग): 08 पद
मैनेजमेंट ट्रेनी (अकाउंट्स): 08 पद
असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा / आधिकारिक भाषा): 01 पद
असिस्टेंट मैनेजर (सूचना प्रौद्योगिकी - IT): 01 पद
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की शर्तें
इस भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार न्यूनतम योग्यताएं तय की गई हैं:
जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों (एससी/एसटी/दिव्यांग के लिए 45%) के साथ बी.एससी कृषि की डिग्री।
जूनियर असिस्टेंट (अकाउंट्स/जनरल): अकाउंट्स पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.कॉम (B.Com) और जनरल पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है।
मैनेजमेंट ट्रेनी व अन्य उच्च पद: इसके लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में एमबीए, सीए (CA), सीएमए (CMA) या बी.टेक/एमसीए (IT/CS) की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: जूनियर असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के तहत विशेष छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया
सीसीआई में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन मुख्य चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT Exam) आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 120 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और अंत में मेडिकल परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पूर्व सैनिकों और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। इच्छुक छात्र समय रहते आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आधिकारिक वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स