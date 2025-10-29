CBSE : सीबीएसई स्किल बेस्ड प्रश्न बैंक के लिए अलग से तैयार करेगा पोर्टल, जानें क्या होगा फायदा

संक्षेप: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों में रोट लर्निंग यानी रटने (रटंत) की प्रवृत्ति को समाप्त करने, विषय पर पकड़ बनाने और गहराई से समझ विकसित करने के लिए बड़ी पहल की है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों में रोट लर्निंग यानी रटने (रटंत) की प्रवृत्ति को समाप्त करने, विषय पर पकड़ बनाने और गहराई से समझ विकसित करने के लिए बड़ी पहल की है। बोर्ड की ओर से हर विषय के हर पाठ के लिए योग्यता-आधारित प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड की ओर से अलग से एक पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। यह पोर्टल एक डिजिटल रिपॉजिटरी होगा, जहां हर कक्षा के हर विषय के हर पाठ के लिए योग्यता आधारित प्रश्नों का संग्रह होगा।

इसका उद्देश्य शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह ने बताया कि बच्चों में रटने की प्रवृति को व्यावहारिक ज्ञान देकर समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए यह कदम सीबीएसई ने उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें हर विषय के हर पाठ के लिए ऐसे प्रश्न व गतिविधियां शामिल होंगी, जिन्हें रटकर नहीं, बल्कि अवधारणाओं को समझकर ही हल किया जा सकता है। ये प्रश्न छात्रों की याददाश्त की बजाय उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्कशक्ति व समस्या-समाधान कौशल को परखेंगे।

शिक्षकों को मिलेगा लॉगइन आईडी, पासवर्ड इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ सीधे तौर पर शिक्षकों को भी मिलेगा। बोर्ड की ओर से शिक्षकों को एक विशेष लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इस रिपोजिटरी तक पहुंच के बाद शिक्षक कक्षा में होने वाली नियमित परीक्षाओं और यूनिट टेस्ट के लिए भी गुणवत्तापूर्ण प्रश्न तैयार कर सकेंगे। इससे स्कूल स्तर पर ही मूल्यांकन का स्तर सुधरेगा और छात्रों को अच्छे प्रश्नों से अभ्यास का मौका मिलेगा।