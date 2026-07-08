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अब CBSE कराएगा अटल आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा, जानें कब से लागू होगी नई व्यवस्था

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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विद्यालय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं, साथ ही सुरक्षित खेल सुविधाएं और हरा-भरा वातावरण भी उपलब्ध है।

अब CBSE कराएगा अटल आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा, जानें कब से लागू होगी नई व्यवस्था

अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं भी अब सीबीएसई कराएगा। नए सत्र (2027-28) से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस संबंध में प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। समिति ने अटल आवासीय विद्यालय में कंपोजिट स्किल एवं इनोवेशन की स्थापना को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है।

इससे अटल विद्यालयों के छात्रों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है।

अनुश्रवण समिति ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में कम्पोजिट स्किल, इनोवेशन की स्थापना का निर्णय किया है ताकि इन लैबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा सके।

क्या है अलट आवासीय विद्यालय योजना

बता दें कि यूपी सरकार श्रमिक और गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है अटल आवासीय विद्यालय योजना। विद्यालय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं, साथ ही सुरक्षित खेल सुविधाएं और हरा-भरा वातावरण भी उपलब्ध है।

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कौन कर सकता है आवेदन?

निर्माण श्रमिक के रूप में 30 नवंबर 2024 तक कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चे।

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता के तहत, कक्षा 06 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 05 उत्तीर्ण होना या वर्तमान सत्र में कक्षा 05 में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, कक्षा 09 में प्रवेश के लिए कक्षा 08 उत्तीर्ण होना या वर्तमान सत्र में कक्षा 08 में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

अन्य जरूरी शर्त

एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

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चयन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया को भी काफी आसान रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसका फायदा उठा सके। साथ ही विद्यालय में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित बच्चों को विद्यालय परिसर में ही छात्रावास की सुविधा मिलेगी, जहां उन्हें पौष्टिक भोजन, खेलकूद और आधुनिक शिक्षा का बेहतर माहौल दिया जाएगा।

अवसर

सरकार की यह योजना श्रमिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देने की दिशा में एक अहम पहल है। इसके जरिए ऐसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जो आर्थिक कारणों से अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते। यह योजना बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने के साथ-साथ समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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