अब CBSE कराएगा अटल आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा, जानें कब से लागू होगी नई व्यवस्था

विद्यालय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं, साथ ही सुरक्षित खेल सुविधाएं और हरा-भरा वातावरण भी उपलब्ध है।

अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं भी अब सीबीएसई कराएगा। नए सत्र (2027-28) से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस संबंध में प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। समिति ने अटल आवासीय विद्यालय में कंपोजिट स्किल एवं इनोवेशन की स्थापना को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है।

इससे अटल विद्यालयों के छात्रों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है।

अनुश्रवण समिति ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में कम्पोजिट स्किल, इनोवेशन की स्थापना का निर्णय किया है ताकि इन लैबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा सके।

क्या है अलट आवासीय विद्यालय योजना बता दें कि यूपी सरकार श्रमिक और गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है अटल आवासीय विद्यालय योजना। विद्यालय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं, साथ ही सुरक्षित खेल सुविधाएं और हरा-भरा वातावरण भी उपलब्ध है।

कौन कर सकता है आवेदन? निर्माण श्रमिक के रूप में 30 नवंबर 2024 तक कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चे।

शैक्षणिक योग्यता शैक्षिक योग्यता के तहत, कक्षा 06 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 05 उत्तीर्ण होना या वर्तमान सत्र में कक्षा 05 में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार, कक्षा 09 में प्रवेश के लिए कक्षा 08 उत्तीर्ण होना या वर्तमान सत्र में कक्षा 08 में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

अन्य जरूरी शर्त एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

चयन प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया को भी काफी आसान रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसका फायदा उठा सके। साथ ही विद्यालय में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित बच्चों को विद्यालय परिसर में ही छात्रावास की सुविधा मिलेगी, जहां उन्हें पौष्टिक भोजन, खेलकूद और आधुनिक शिक्षा का बेहतर माहौल दिया जाएगा।