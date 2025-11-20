CBSE Class 10th 2-board Exams: सीबीएसई कक्षा 10वीं के लिए दो-परीक्षा सिस्टम पर वेबिनार! जरूरी गाइडलाइंस जारी

संक्षेप: CBSE Class 10th 2-board Exams: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत कक्षा 10वीं के लिए लागू होने वाली दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम को लेकर स्कूलों को पूरी जानकारी देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया।

CBSE Board Exam 2026 Class 10: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत कक्षा 10वीं के लिए लागू होने वाली दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम को लेकर स्कूलों को पूरी जानकारी देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया।

यह नई दोहरी परीक्षा प्रणाली शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू की जाएगी। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य स्कूलों को 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों और जरूरी गाइडलाइंस से अवगत कराना था।

स्कूलों के लिए मुख्य गाइडलाइंस CBSE ने सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया, जिनका पालन सभी स्कूलों को सख्ती से करना होगा।

1. उम्मीदवारों की लिस्ट और रजिस्ट्रेशन

स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट और कक्षा 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को पूरी तरह से सही भरना और जमा करना अनिवार्य है।

2. प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की समय सीमा

बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का समय निर्धारित किया है।

शीतकालीन स्कूलों के लिए कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा: 6 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक।

गर्मी वाले स्कूलों के लिए कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा: 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक।

कक्षा 10वीं का इंटरनल असेसमेंट: 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक।

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर प्रैक्टिकल आयोजित करें और अंकों को बिना किसी गलती के अपलोड करें।

3. स्पेशलि जरूरतों वाले बच्चों (CWSN) के लिए नियम

CBSE ने स्कूलों को स्पेशल नीड वाले बच्चों (CWSN) के संबंध में निष्पक्ष और जिम्मेदार निर्णय लेने की सलाह दी है। बोर्ड ने प्रदान की गई छूटों का दुरुपयोग न करने की स्पष्ट चेतावनी भी दी है।

4. उपस्थिति नियम और अनुशासन

उपस्थिति (अटेंडेंस): उपस्थिति रिकॉर्ड को सही ढंग से बनाए रखना और नियमित रूप से माता-पिता के साथ साझा करना जरूरी है।

शॉर्ट अटेंडेंस: यदि किसी स्कूल ने पहले ही CBSE को कम उपस्थिति की जानकारी दी है, तो बोर्ड को उम्मीद है कि वे अपने उस सबमिशन पर कायम रहेंगे।

5. माता-पिता और छात्रों के लिए प्री-एग्जाम ब्रीफिंग

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे परीक्षा से पहले ब्रीफिंग सत्र आयोजित करें, ताकि छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा नियमों और अपेक्षित आचरण से परिचित कराया जा सके। अनुशासन बनाए रखना इस नई प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है।

नई दोहरी परीक्षा प्रणाली पर निर्देश- वेबिनार में नई दो-परीक्षा संरचना से संबंधित कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। 2. परीक्षा के दौरान कोई रीडिंग टाइम या अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा में केवल एक ही प्रयास की अनुमति होगी, दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

4. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और अवधि तब तक चलेगी जब तक सभी सीखने के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते।

5. छात्र मोबाइल फोन या अनुचित साधनों की ओर ले जाने वाली कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते हैं।