CBSE या IB? बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड चुनें, जानिए आपके लाल के लिए क्या है बेस्ट
अगर आप बच्चों के लिए सही बोर्ड चुनने को लेकर परेशान हैं, तो जानिए सीबीएसई और आईबी में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा।
एक वक्त था जब माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला घर के पास वाले किसी भी अच्छे स्कूल में करवा देते थे। तब जिंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी और न ही पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर होता था। लेकिन आज के दौर में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कॉम्पिटिशन आसमान छू रहा है और हर मां-बाप अपने बच्चे को दुनिया की इस तेज रफ्तार दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते हैं। इसी वजह से स्कूल चुनने से पहले तमाम बातों पर बारीकी से गौर किया जाता है। स्कूल की बिल्डिंग, वहां के टीचर्स और सुविधाओं के साथ-साथ जो एक चीज पैरेंट्स का सबसे ज्यादा दिमाग खपाती है, वो है स्कूल का बोर्ड। भारत में कई तरह के एजुकेशन बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा बहस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) को लेकर होती है। अगर आप भी उन पैरेंट्स में से हैं जिनकी रातों की नींद इस कंफ्यूजन ने उड़ा रखी है, तो गहरी सांस लीजिए। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इन दोनों बोर्ड्स में बुनियादी फर्क क्या है, इनकी खूबियां क्या हैं और कमियां क्या हैं। इससे आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक सटीक और सही फैसला ले सकेंगे।
सीखने और पढ़ाने का तरीका
सबसे बड़ा और अहम फर्क इस बात में है कि बच्चा आखिर सीखता कैसे है। टीओई में छपी रिपोर्ट की मानें तो चाइल्ड डेवलपमेंट कोच हितेश एम. बताते हैं कि सीबीएसई का पूरा फोकस स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई और सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज पर होता है। आसान लफ्जों में कहें तो सीबीएसई का जोर किताबी ज्ञान को मजबूत करने पर ज्यादा रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने रट्टा मारने की बजाय चीजों को समझने पर जोर देना शुरू किया है, लेकिन फिर भी इनका बुनियादी मकसद सही जवाब तक पहुंचना ही होता है।
दूसरी तरफ, आईबी (IB) बोर्ड का मिजाज ही बिल्कुल अलग है। यहां किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, सवाल-जवाब और सीखी हुई बातों को असल जिंदगी में लागू करने पर तवज्जो दी जाती है। आईबी बोर्ड शुरुआत से ही बच्चों के अंदर सोचने-समझने की सलाहियत को डेवलप करने की कोशिश करता है। इसमें बच्चों को सवाल पूछने और किसी भी समस्या को अलग-अलग नजरिए से देखने की पूरी आजादी होती है।
इम्तिहान और नतीजों में क्या अंतर
एग्जाम का पैटर्न भी दोनों में जमीन-आसमान का अंतर रखता है। हितेश के मुताबिक, सीबीएसई का तरीका है कि यह बोर्ड काफी हद तक लिखित परीक्षाओं पर निर्भर करता है। साल के आखिर में होने वाले एग्जाम ही बच्चे की काबलियत का सबसे बड़ा पैमाना माने जाते हैं। वहीं आईबी बोर्ड सिर्फ एक फाइनल एग्जाम के भरोसे नहीं रहता। यहां बच्चों का आकलन लगातार होता रहता है। इसमें रिटेन एग्जाम के साथ-साथ प्रोजेक्ट वर्क, क्लास प्रेजेंटेशन और इंटरनल असेसमेंट का मिला-जुला सिस्टम काम करता है। लगातार असेसमेंट होने की वजह से रट्टा मारकर पास होने की गुंजाइश कम हो जाती है और बच्चा लगातार कुछ नया सीखता है। इस लिहाज से देखा जाए तो कई एक्सपर्ट्स आईबी के तरीके को ज्यादा बेहतर मानते हैं।
स्कूलों की गिनती में अंतर
अब आते हैं सबसे व्यावहारिक पहलू पर। हर पैरेंट चाहता है कि स्कूल घर से बहुत ज्यादा दूर न हो। इस मामले में सीबीएसई बाजी मार लेता है। आपको देश के कोने-कोने में, बड़े महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक में सीबीएसई स्कूल आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आईबी स्कूलों के साथ ऐसी सहूलियत नहीं है। ये स्कूल मुख्य रूप से देश के कुछ बड़े और चुनिंदा शहरों तक ही सीमित हैं। इसलिए अगर आप किसी टियर-2 या टियर-3 शहर में रहते हैं, तो आपके लिए सीबीएसई ही सबसे आसान और मुमकिन विकल्प साबित होता है।
नीट, जेईई और सीयूईटी के लिए कौन सा मुफीद
अगर आपका सपना बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का है और आप चाहते हैं कि वो JEE, NEET या CUET जैसे देश के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करे, तो बेशक सीबीएसई चुन लीजिए। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सीबीएसई का सिलेबस इन भारतीय एग्जाम्स के हिसाब से ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर विदेश की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करे, तो वहां आईबी बोर्ड का पलड़ा भारी हो जाता है। चूंकि आईबी एक ग्लोबल बोर्ड है, इसलिए इसके स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटीज में दाखिले के वक्त थोड़ी तरजीह मिलती है। इसका रिसर्च, एनालिटिकल राइटिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग वाला तरीका विदेशी एजुकेशन सिस्टम से काफी मेल खाता है।
जेब पर क्या होगा असर
हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लेकिन आखिर में बात बजट पर आकर ही टिकती है। सीबीएसई स्कूल आपको हर बजट में मिल जाएंगे। इनकी फीस आमतौर पर आम आदमी की पहुंच में होती है। इसके उलट, आईबी स्कूलों की फीस काफी ज्यादा होती है, जो हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती। पैरेंट्स को कोई भी फैसला लेने से पहले इस लंबे समय के आर्थिक खर्च को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
आखिरकार फैसला कैसे करें?
सच तो ये है कि 'सबसे बेस्ट क्या है?' इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं हो सकता। बच्चे का सीखने का अपना स्टाइल क्या है, आपके शहर में कौन से स्कूल मौजूद हैं, आपकी जेब कितनी इजाजत देती है और आप बच्चे का भविष्य कहां देखते हैं... इन सब बातों को मिलाकर ही सही फैसला लिया जा सकता है। एक्सपर्ट की मानें तोय शुरुआती सालों में बोर्ड से ज्यादा अहमियत स्कूल के माहौल की होती है। स्कूल कैसा है, वहां के टीचर्स बच्चों के साथ कैसा सुलूक करते हैं और बच्चे का स्कूल में अनुभव कैसा है, ये बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी जरूरतें खुद-ब-खुद साफ होने लगती हैं। तब तक के लिए एक ऐसा स्कूल चुनना जहां का माहौल सपोर्टिव हो, आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन कदम साबित होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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