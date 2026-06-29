CBSE और वेदांत में फिर ठनी, री-इवैल्यूएशन के नंबरों पर बवाल, बोर्ड ने बताया झूठा तो छात्र ने पूछा तीखा सवाल
सीबीएसई और छात्र वेदांत श्रीवास्तव के बीच बारहवीं के फिजिक्स मार्क्स को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां दोनों पक्ष बढ़े हुए नंबरों के दावों पर आमने-सामने आ गए हैं।
सीबीएसई (CBSE) और बारहवीं के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव के बीच नंबरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बेहद गंभीर और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। हाल ही में सीबीएसई ने वेदांत के दावों को सफेद झूठ करार दिया, जिसके बाद वेदांत ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए बोर्ड की पूरी थ्योरी पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नए विवाद की शुरुआत सीबीएसई की तरफ से जारी एक आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद हुई। बोर्ड ने 28 जून को साफ किया कि बारहवीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के 99.7 फीसदी से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी नोट में सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव के उन दावों को 'तथ्यात्मक रूप से गलत और सफेद झूठ' बताया, जिसमें छात्र ने कहा था कि री-इवैल्यूएशन के बाद उसके फिजिक्स के नंबरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान वेदांत के फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स 35 से बढ़कर 44 हो गए, यानी सीधे 9 नंबरों का फायदा हुआ। इसके अलावा, मैथमेटिक्स में उसके नंबर 46 से 47 (1 नंबर की बढ़ोतरी) और कंप्यूटर साइंस में 61 से 62 (1 नंबर की बढ़ोतरी) हुए। बोर्ड का कहना है कि तीनों विषयों को मिलाकर छात्र के कुल 11 नंबर बढ़े हैं।
वेदांत का पलटवार
सीबीएसई के इस बयान के बाद वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया। वेदांत ने बोर्ड को टैग करते हुए लिखा, "फिजिक्स में जो 9 नंबर बढ़ने की बात आप कह रहे हैं, वे री-इवैल्यूएशन के जरिए नहीं बढ़े हैं। वो मेरे असल नंबर हैं जो आपने मुझे पहले इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि आपकी तरफ से मेरी आंसर शीट ही बदल दी गई थी। री-इवैल्यूएशन के पोर्टल से तो मेरे सिर्फ दो ही नंबर बढ़े हैं, एक कंप्यूटर साइंस में और एक मैथ्स में।"
वेदांत ने सीबीएसई के आरोपों पर तीखा सवाल दागते हुए पूछा कि यह बात भला झूठ कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि फिजिक्स के 9 नंबर री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने से पहले ही ठीक कर दिए गए थे। छात्र का तर्क सीधा है कि 9 नंबरों का इजाफा उस वक्त हुआ जब सीबीएसई ने अपनी गलती मानी कि उसकी आंसर शीट किसी दूसरे छात्र के साथ बदल गई थी। असली री-इवैल्यूएशन से तो सिर्फ गणित और कंप्यूटर साइंस में एक-एक नंबर ही बढ़ा है।
इस पूरे मामले पर वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने भी मीडिया से बात की और बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई। सिद्धांत ने साफ कहा कि वेदांत का ओरिजिनल फिजिक्स थ्योरी स्कोर 44 था, न कि 35। इसलिए बोर्ड का यह कहना कि उसका स्कोर 35 था, पूरी तरह गलत है। सिद्धांत ने कहा, "यह बेहद खेदजनक स्थिति है। हमने 11 सवालों के लिए री-इवैल्यूएशन की अर्जी दी थी और अगर जांच के बाद एग्जामिनर्स को लगा कि और नंबर देने की गुंजाइश नहीं है, तो हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी एकमात्र आपत्ति इस बात पर है कि हमें झूठा कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है।"
कैसे शुरू हुआ था यह पूरा विवाद?
इस विवाद की जड़ें मई के महीने में जाती हैं, जब सीबीएसई के नतीजे आने के बाद वेदांत ने आरोप लगाया था कि पोस्ट-रिजल्ट प्रोसेस के दौरान उसे जो फिजिक्स की आंसर शीट दिखाई गई, वह उसकी थी ही नहीं बल्कि किसी और छात्र की थी। सोशल मीडिया पर जब यह मामला गरमाया और बोर्ड की किरकिरी हुई, तो सीबीएसई ने माना कि आंसर शीट की अदला-बदली हुई थी। इसके बाद बोर्ड ने वेदांत को उसकी असली कॉपी सौंपी।
इस सुधार के बाद वेदांत का फिजिक्स का कुल स्कोर 65 से बढ़कर 74 हो गया था, क्योंकि उसमें थ्योरी के सही नंबर और प्रैक्टिकल के नंबर जोड़े गए थे। इसके बाद वेदांत ने बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए री-इवैल्यूएशन का सहारा लिया था। यह मामला इस साल सीबीएसई द्वारा पहली बार लागू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है, जिसे लेकर कई और छात्रों ने भी कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायतें की थीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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