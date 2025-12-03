Hindustan Hindi News
CBSE ने निकाली 124 पदों पर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर के लिए PG वाले योग्य, UGC NET अनिवार्य नहीं

संक्षेप:

CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट समेत 124 पदों पर भर्ती निकाली है।

Wed, 3 Dec 2025 02:46 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
CBSE Recruitment 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट समेत 124 पदों पर भर्ती निकाली है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 (DRQ2026) के जरिए यह भर्ती की जाएगी। ग्रुप ए, बी और सी लेवल के 124 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 22 दिसंबर है।

पदों का ब्योरा

पोस्ट कोड पद का नाम वैकेंसी

01/25 असिस्टेंट सेक्रेटरी 08

02/25 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर 12

03/25 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर 08

04/25 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर 07

05/25 अकाउंट्स ऑफिसर 02

06/25 सुपरिटेंडेंट 27

07/25 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 09

08/25 जूनियर अकाउंटेंट 16

09/25 जूनियर असिस्टेंट 35

कुल --- 124

रिक्तियों में सबसे ज्यादा पद जूनियर असिस्टेंट के हैं। इसके लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है। टाइपिंग अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट हो या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट हो। सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरी पद के लिए ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्ट पद के लिए 55 फीसदी अंक के साथ पीजी वाले आवेदन कर सकते हैं। नेट, जेआरएफ, बीएड वालों को प्रेफरेंस मिलेगा।

आवेदन फीस

- एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स सर्विसमैन/महिला अभ्यर्थियों के लिए- 250 रुपये

- अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी - आवेदकों को ग्रुप ए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1750, ग्रुप बी के लिए 1050 और ग्रुप सी के लिए 1050 रुपये फीस देनी होगी।

