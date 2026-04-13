CBSE Board Exam Rules: दूसरी बार बोर्ड परीक्षा देने की है इच्छा? जान लीजिए नए नियम का पूरा गणित
CBSE Board Exam Rules: अगर आप सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ टू अंकों का नियम, सिलेबस और नए दिशा-निर्देशों को समझना बेहद जरूरी है।
CBSE Board Exam Rules: बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही अक्सर बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब वह दौर गया जब साल भर की मेहनत सिर्फ एक ही परीक्षा के तीन घंटों में तय होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने छात्रों का तनाव कम करने के लिए एक शानदार फैसला लिया है। इस बार से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो छात्र दूसरी बार परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए क्या नियम-कानून होंगे? अगर कोई छात्र दोनों बार एग्जाम देता है, तो उसकी फाइनल मार्कशीट में कौन से नंबर जुड़ेंगे? क्या इसके लिए कोई खास शर्तें हैं? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं...
दोबारा परीक्षा देने के क्या हैं असल नियम?
साल में दो बार बोर्ड एग्जाम कराने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर पहले प्रयास में आपकी तबीयत बिगड़ गई, या फिर आप वैसी तैयारी नहीं कर पाए जैसी आपने सोची थी तो आपके पास एक और मौका होगा। नए नियमों के मुताबिक यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। पहली बात तो यह साफ कर लें कि दोनों परीक्षाएं देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर आपने पहली परीक्षा दी और आप अपने नंबरों से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो आपको दूसरी बार एग्जाम में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से छात्र की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा।
इसके साथ ही सब्जेक्ट चुनने की आजादी होगी। मान लीजिए आपके पास 5 विषय हैं और पहली परीक्षा में आपके तीन विषयों में शानदार नंबर आए, लेकिन साइंस और मैथ्स में स्कोर कम रह गया। तो ऐसे में आपके पास दूसरी परीक्षा में सिर्फ उन दो विषयों का पेपर देने की छूट होगी जिनमें आप सुधार चाहते हैं। आपको सारे पेपर फिर से नहीं देने होंगे।
इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम का झंझट खत्म है। इस नई व्यवस्था के आने के बाद पुरानी कंपार्टमेंट परीक्षा का सिस्टम लगभग खत्म हो जाएगा। पहले जो छात्र फेल हो जाते थे, उन्हें कंपार्टमेंट देना पड़ता था, जिससे उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता था। अब दूसरी परीक्षा एक सप्लीमेंट्री या सुधार परीक्षा के तौर पर काम करेगी।
अगर दोनों परीक्षा दे रहे हैं तो कैसे तय होंगे मार्क्स?
यह सवाल हर छात्र और पेरेंट्स के जेहन में घूम रहा है। "अगर मैंने दोनों एग्जाम दे दिए और दूसरे एग्जाम में मेरे नंबर पहले वाले से भी कम आ गए, तब क्या होगा?" इस मामले में सीबीएसई ने छात्रों को सबसे बड़ी राहत दी है। इसके लिए 'बेस्ट ऑफ टू' (Best of Two) का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं -
1. मान लीजिए आपने पहली परीक्षा में विज्ञान का पेपर दिया और आपके 100 में से 75 नंबर आए।
2. आपको लगा कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं और आपने दूसरी बार भी विज्ञान का पेपर दिया।
3. अब अगर दूसरी बार आपके 85 नंबर आ गए, तो आपकी फाइनल मार्कशीट में 85 नंबर ही चढ़ेंगे।
4. लेकिन, अगर दूसरी बार आपका पेपर बिगड़ गया और आपके सिर्फ 65 नंबर ही आए, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड आपकी पिछली परीक्षा के ज्यादा नंबरों को ही मानेगा और आपकी मार्कशीट पर 75 नंबर ही दर्ज होंगे। यानी दोनों परीक्षाओं में से जिस भी परीक्षा में आपके अंक सबसे ज्यादा होंगे, वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। इस नियम से छात्रों का रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो हो गया है। आप बेझिझक होकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरी बार परीक्षा देने वालों के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा?
अगर आप पहली परीक्षा के बाद दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने का मन बना रहे हैं, तो आपको कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा -
समय का सही मैनेजमेंट: पहली और दूसरी परीक्षा के बीच आपको कुछ महीनों का गैप मिलेगा (आमतौर पर पहली परीक्षा फरवरी के आसपास और दूसरी मई में)। इस गैप का इस्तेमाल उन टॉपिक्स को कवर करने में करें जो पहली बार छूट गए थे। सिर्फ उन विषयों पर फोकस करें जिनमें आपको सुधार की गुंजाइश दिखती है।
सिलेबस और पैटर्न रहेगा समान: एक बात गांठ बांध लें कि दोनों परीक्षाओं का सिलेबस और पेपर का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी परीक्षा बहुत ज्यादा आसान या बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सीबीएसई दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर (Difficulty Level) एक समान रखने की पूरी कोशिश करेगा ताकि किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी न हो।
अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स: यह नियम भी सख्ती से लागू रहेगा कि आपके पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसके अलावा, आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के नंबर स्कूल द्वारा पहले ही भेज दिए जाएंगे, जो दोनों परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे। आपको बार बार प्रैक्टिकल नहीं देना होगा (जब तक कि आप प्रैक्टिकल में ही फेल न हुए हों)।
रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन न चूकें: जब पहली परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब सीबीएसई दूसरी परीक्षा के लिए एक नई विंडो खोलेगा। आपको अपने स्कूल के जरिए तय समय सीमा के भीतर दूसरी परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा। अगर आप तारीख चूक गए, तो आपको मौका नहीं मिलेगा।
अपनी गलतियों का विश्लेषण: दूसरी बार बिना सोचे समझे एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। जब पहली परीक्षा खत्म हो जाए, तो अपना खुद का मूल्यांकन करें। देखें कि आपने टाइम मैनेजमेंट में गलती की, या कोई खास चैप्टर आपको समझ नहीं आया। फिर उसी हिसाब से अपनी नई रणनीति बनाएं।
दोबारा परीक्षा से और क्या होगा फायदा
पहले के समय में बोर्ड परीक्षा का बुखार बच्चों पर इस कदर हावी होता था कि कई बार घबराहट की वजह से आता हुआ पेपर भी खराब हो जाता था। साल भर की पढ़ाई का नतीजा सिर्फ एक दिन के तीन घंटे में तय हो जाना किसी भी मायने में न्यायसंगत नहीं था। जब आपको यह पता होता है कि आपके पास एक 'बैकअप' मौजूद है, तो आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स रहता है। और यह साइंस भी मानती है कि शांत दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से सोच और याद रख सकता है। इसके साथ ही, कई बार ऐसा होता था कि कटऑफ में 1 या 2 प्रतिशत नंबर कम रह जाने की वजह से छात्रों को उनके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता था। 'बेस्ट ऑफ टू' नियम के बाद छात्र चुनिंदा विषयों में अपना स्कोर बढ़ाकर अपने सपनों के कॉलेज में दाखिले की राह आसान बना सकते हैं। सीबीएसई जो फाइनल मार्कशीट जारी करेगा, वह एक सिंगल इंटीग्रेटेड मार्कशीट होगी, जिसमें दोनों परीक्षाओं को मिलाकर आपके सबसे बेहतरीन अंक दर्ज होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव