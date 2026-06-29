CBSE ने दी तीन-भाषा पॉलिसी पर 10वीं और जूनियर क्लास के छात्रों को बड़ी राहत, जानें क्या बदले नियम
सीबीएसई ने तीन भाषा नीति पर नई गाइडलाइंस जारी कर 10वीं और जूनियर कक्षाओं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा और भाषाई चयन में बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने तीन-भाषा नीति पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिससे 10वीं और जूनियर कक्षाओं के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 10 के मौजूदा बैच पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। वहीं इस समय कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों को आगे चलकर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देने से पूरी तरह छूट दे दी गई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा नीति को लेकर यह निर्देश बेहद अहम हैं। सीबीएसई ने इस गाइडलाइंस के तहत और क्या जानकारियां दी है, आइए जानते हैं।
10वीं के मौजूदा बैच के लिए कोई बदलाव नहीं
सबसे बड़ी खुशखबरी उन छात्रों के लिए है जो इस समय कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि दसवीं के मौजूदा बैच के छात्रों पर यह नई तीन-भाषा नीति बिल्कुल लागू नहीं होगी। यानी इन छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पुराने और तयशुदा ढर्रे पर ही करनी है। उनके लिए किसी भी नए नियम का कोई बंधन नहीं होगा।
कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से राहत
अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी जूनियर कक्षाओं में हैं। सीबीएसई ने कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे मौजूदा बैच के विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जब ये छात्र आगे बढ़कर कक्षा 10वीं में पहुंचेंगे, तो उन्हें तीसरी भाषा में कोई बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं यह एक ऐसा फैसला है जिसने बच्चों के सिर से परीक्षा का तनाव काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अक्सर देखा जाता था कि नई भाषा सीखने के दबाव में बच्चे मुख्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब वे बिना किसी बोर्ड परीक्षा के डर के सहज होकर पढ़ाई कर सकेंगे।
विदेशी भाषा चुनने वाले छात्रों के लिए नया नियम
अक्सर कई स्कूलों में बच्चे दो विदेशी भाषाएं चुन लेते हैं। सीबीएसई ने इस मामले को भी बड़ी संजीदगी से सुलझाया है। कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले से ही दो विदेशी भाषाओं का चयन कर रखा है, वे अपनी उन भाषाओं की पढ़ाई को आगे भी जारी रख सकेंगे। हालांकि, इसके साथ ही बोर्ड ने एक छोटी सी शर्त जोड़ी है। नए नियम के मुताबिक, इन छात्रों को अपनी दो विदेशी भाषाओं के साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा।
गौरतलब है कि किसी भी नई नीति को जमीन पर उतारने के लिए सही किताबों और स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि बच्चों के क्लास और ग्रेड के हिसाब से बिल्कुल सटीक और उपयुक्त संसाधन सामग्री एक तय समय सीमा के भीतर स्कूलों और छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे शिक्षकों को भी पढ़ाने में आसानी होगी और बच्चों को भी नए नियमों के मुताबिक ढलने में वक्त नहीं लगेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव