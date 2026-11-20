छठी कक्षा को 3 भाषा नीति से छूट पर CBSE ने उठाया सवाल, सुप्रीम कोर्ट से की आदेश वापस लेने की मांग
CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसके तहत उसने कक्षा 6 के छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए तीन भाषा नीति से छूट दी गई थी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसके तहत उसने कक्षा 6 के छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए तीन भाषा नीति से छूट दी गई थी। शीर्ष अदालत ने 28 सितंबर के यह आदेश दिया था। बोर्ड का तर्क है कि यह आदेश देश भर के सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 में पढ़ने वाले 1 फीसदी से भी कम छात्रों पर लागू होगा। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई स्कूलों की कक्षा 6 में पढ़ने वाले कुल 23.44 लाख से अधिक छात्रों में से 99.82% छात्र (23.40 लाख से अधिक) पहले से ही दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं। बोर्ड के अनुसार, इस छूट का लाभ देश भर के उन 4,186 छात्रों (लगभग 0.18%) को मिलेगा, जो दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं।
केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश (C
JI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस मामले में कुछ पहलुओं को साफ किया बाकी है। उन्होंने इस याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया था
28 सितंबर का आदेश जारी करते समय कोर्ट ने कहा था कि कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को पहले से ही इस नीति से छूट मिली हुई है। ऐसे में यही राहत कक्षा 6 के छात्रों को भी दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया गया था जब केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि 98-99 फीसदी स्कूलों में तीसरी भाषा नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं और केवल 1.2% स्कूलों में ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू हो रही तीन भाषाएं
बोर्ड ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अप्रैल 2026 में कक्षा 6 के लिए CBSE की तीन-भाषा नीति लागू होने से बहुत पहले से ही CBSE से संबद्ध स्कूलों में कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। इसमें कहा गया है कि इन स्कूलों में दो देशी भाषाएं पढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि तीसरी भाषा का कॉन्सेप्ट इस साल पहली बार केवल कक्षा 9 में शुरू किया गया है।
बोर्ड द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1466682 स्कूल (CBSE और गैर-CBSE) हैं जिनमें कुल 247219766 छात्र हैं। इनमें से 33017 स्कूल CBSE से संबद्ध हैं, जिनमें कक्षा 1 से 12 तक के कुल 2.75 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अदालत के सामने मौजूद यह मामला केवल CBSE स्कूलों से जुड़ा है इसलिए बोर्ड ने बताया कि कक्षा 6 में दो विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले 99 स्कूल हैं जिनमें 4186 छात्र पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 19892 छात्र दो देशी भाषाएं सीख रहे हैं।
इन आंकड़ों के आधार पर CBSE ने कहा, 'यह धारणा गलत है कि जो स्कूल विदेशी भाषाएं पढ़ाते हैं, वहां देशी भाषाएं पढ़ाने की सुविधा नहीं है। कक्षा 6 के सभी CBSE स्कूलों में दो देशी भाषाएं पढ़ाने के लिए जरूरी इंतजामों की कोई कमी नहीं है।' बोर्ड ने आगे कहा कि CBSE से जुड़े सभी स्कूल दो या उससे अधिक देशी भाषाएं पढ़ाते हैं।
अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए सीबीएसई ने कक्षा 7 के उन छात्रों का डेटा जुटाया जो दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं। जाहिर है उन्होंने कक्षा 6 में भी यही विकल्प चुना था। अब ऐसे छात्रों की संख्या घटकर 4186 रह गई है, जबकि बाकी लगभग 45000 छात्रों ने इस साल कक्षा 6 में दो देशी भाषाओं का विकल्प चुना है। बोर्ड ने कहा, “केवल 4186 छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कक्षा 6 के छात्रों को कोई भी छूट देना, उन लगभग 45000 छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने अपने स्कूलों में मौजूद सुविधा का लाभ उठाया है और दो देशी भाषाओं को चुना है।”
छूट से CBSE स्कूलों में कंफ्यूजन हुई
बोर्ड ने यह भी कहा कि इस तरह की छूट से सभी CBSE स्कूलों द्वारा पहले से की गई शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अनिश्चितता पैदा हो गई है। CBSE स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों ने तीन-भाषा नीति को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर कीं। उनका कहना था कि शैक्षणिक सत्र के बीच में इस नीति को लागू करने से छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है। साथ ही, पाठ्यक्रम, किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
इससे पहले बोर्ड ने अदालत को बताया था कि सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में तीसरी भाषा के लिए कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो 98 फीसदी से अधिक स्कूलों की पसंद को कवर करती हैं। बाकी भाषाओं के लिए SCERT की पाठ्यपुस्तकों और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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