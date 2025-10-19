Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE students will not be able to appear for exam without APAAR ID know how it is made
बिना APAAR ID के एग्जाम नहीं दे पाएंगे CBSE के छात्र, जानें कैसे बनता है?

बिना APAAR ID के एग्जाम नहीं दे पाएंगे CBSE के छात्र, जानें कैसे बनता है?

संक्षेप: सीबीएसई  जिन छात्रों के पास अपार आईडी कार्ड नहीं होगा, उन्हें परीक्षा की लिस्ट में ही शामिल नहीं किया जाएगा, यानी अपार आईडी अनिवार्य है। लेकिन ये अपार आईडी कार्ड क्या है और यह कार्ड कैसे बनती है? चलिए इस बारे में जानते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 12:28 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों सत्र 2025-26 की परीक्षाओं के पूरे शेड्यूल का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट जारी करता रहता है। हाल ही में बोर्ड ने परीक्षा को लेकर बताया था कि बिना अपार आईडी के कोई भी छात्र 2025-26 बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिन छात्रों के पास अपार आईडी कार्ड नहीं होगा, उन्हें परीक्षा की लिस्ट में ही शामिल नहीं किया जाएगा, यानी अपार आईडी अनिवार्य है। लेकिन ये अपार आईडी कार्ड क्या है और यह कार्ड कैसे बनती है? चलिए इस बारे में जानते हैं।

सबसे पहले यह जानते हैं कि अपार आईडी को जरूरी क्यों किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अपार आईडी को अनिवार्य किया है। इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यह एक तरह की यूनिक डिजिटल आईडी होती है। इसमें छात्र का पुराना रिकॉर्ड, रिजल्ट और पूरी शैक्षणिक जानकारी होती है। ये एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है।

कैसे बनाएं अपार आईडी कार्ड

अपार आईडी के लिए आवेदन करना काफी आसान है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा।
यहां अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगइन करना होता है।
इसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर अपार आईडी सर्च कर सकते हैं।
आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा, इसके बाद एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डीटेल भरनी होगी।
इसके बाद अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद एडमिशन ईयर और बोर्ड को सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद आप अपना अपार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
CBSE Cbse Exam Cbse News अन्य..
