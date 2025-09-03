cbse strict guidelines for correction in student details mark sheet certificate schools principals ये गलती अब बर्दाश्त नहीं; CBSE सख्त, स्कूलों को क्यों दी कड़ी हिदायत, Career Hindi News - Hindustan
cbse strict guidelines for correction in student details mark sheet certificate schools principals

ये गलती अब बर्दाश्त नहीं; CBSE सख्त, स्कूलों को क्यों दी कड़ी हिदायत

सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों की डिटेल्स में लापरवाही नहीं चलेगी। स्कूलों को हर स्तर पर सख्त जांच करनी होगी, वरना अधूरी डिटेल्स वाले सुधार अनुरोध सीधे खारिज कर दिए जाएंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:34 PM
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने देशभर के अपने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब छात्रों की डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम आदि में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। सीबीएसई का कहना है कि क्लास 10 और 12 के बाद जारी होने वाली मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट छात्रों के लिए बेहद अहम दस्तावेज होते हैं, इसलिए इनमें एक भी गलती नहीं रहनी चाहिए।

सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि एडमिशन के वक्त से ही छात्र की सभी डिटेल्स बिल्कुल सही और पूरी तरह मेल खाने वाली होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को कहा गया है कि एडमिशन फॉर्म, स्कॉलर रजिस्टर और एडमिशन-विदड्रॉअल रजिस्टर में सही जानकारी दर्ज की जाए। साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट और क्लास 9 की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को भी पैरेंट्स और स्कूल मिलकर अच्छी तरह से वेरिफाई करें।

सीबीएसई ने यह भी बताया कि छात्रों और अभिभावकों को डिटेल्स सुधारने के लिए कई मौके दिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) और एडमिट कार्ड जारी होने से पहले सुधार की विंडो खोली जाती है। यहां तक कि रिजल्ट घोषित होने के बाद भी स्टूडेंट्स और पैरेंट्स से डिटेल्स कन्फर्म करवाई जाती हैं। इसके बावजूद बोर्ड को हर साल बड़ी संख्या में सुधार की रिक्वेस्ट मिलती है, जिनमें से ज्यादातर अधूरी या गलत होती हैं।

सीबीएसई के मुताबिक, अक्सर ऐसी रिक्वेस्ट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, फाइलें अपठनीय होती हैं या फिर स्कूल ही जवाब नहीं देते। इससे पूरे प्रोसेस में देरी होती है। कई बार छात्र सीधे सीबीएसई को मेल, लीगल नोटिस या कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे और भी जटिलता बढ़ती है।

इस स्थिति से बचने के लिए सीबीएसई ने सख्त हिदायत दी है -

  1. स्कूल सुनिश्चित करें कि 100% सही डिटेल्स दर्ज हों।
  2. रजिस्ट्रेशन और LOC जमा करते वक्त CBSE के सभी निर्देशों का पालन हो।
  3. हर स्तर पर पैरेंट्स की कन्फर्मेशन ली जाए।
  4. करेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते समय सभी प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएं, वरना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

सीबीएसई का कहना है कि छात्रों को सीधे बोर्ड से संपर्क करने के बजाय सभी सुधार अनुरोध अपने स्कूल के माध्यम से ही करने चाहिए। इससे प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी।

