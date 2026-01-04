CBSE Skill Education: सीबीएसई स्किल एजुकेशन; अब छठी से आठवीं के छात्र सीखेंगे कोडिंग और AI, नियम जारी

संक्षेप: CBSE Skill Education: सीबीएसई कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्किल एजुकेश’ (कौशल शिक्षा) को और अधिक प्रभावी बनाने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

CBSE Skill Education: सीबीएसई कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्किल एजुकेश’ (कौशल शिक्षा) को और अधिक प्रभावी बनाने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में 5 जनवरी को देशभर के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) आयोजित किया जाएगा। यह ऑफलाइन प्रशिक्षण एनसीईआरटी की कौशल बोध गतिविधि पुस्तकों पर आधारित होगा, ताकि शिक्षक छात्रों को व्यावहारिक और कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान कर सकें।

स्कूलों ने शुरू की नए सत्र की तैयारी: फिरायालाल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य नीरज कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के सहयोग से सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन से संबंधित तीन नई किताबें तैयार की हैं, जिन्हें आगामी सत्र से लागू किया जाएगा। कक्षा छठी की पुस्तक कौशल विकास के आधारभूत सिद्धांतों पर केंद्रित है, जबकि सातवीं की पुस्तक ‘टूर और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग’ पर आधारित है। वर्तमान में विभिन्न स्कूल अपने-अपने स्तर पर इसका रोडमैप तैयार कर रहे हैं।

9 प्रोजेक्ट और 270 घंटे का होगा पाठ्यक्रम स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देना नई शिक्षा नीति- 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत छात्रों को 3 साल के भीतर कुल 9 प्रोजेक्ट (लगभग 270 घंटे) पूरे करने होंगे। प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो पीरियड स्किल एजुकेशन के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका मूल्यांकन ‘सतत और रचनात्मक मूल्यांकन’ पद्धति से होगा। खास बात यह है कि इसके अंक 10वीं की मार्कशीट के ‘बेस्ट ऑफ फाइव’ में शामिल किए जा सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, कोडिंग, डिजाइन थिंकिंग, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल नागरिकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है।