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CBSE स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए शानदार स्कीम; जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

Mar 14, 2026 11:00 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कक्षा 10 पास छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

CBSE स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए शानदार स्कीम; जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

भारत में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उज्ज्वल भविष्य की राह आसान करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी 'सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम' (SGC) के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है, जो अपनी इकलौती बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगहाली उनके आड़े आती है। बोर्ड का उद्देश्य न केवल मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करना है, बल्कि समाज में इस विचार को भी मजबूत करना है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं।

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क्या है सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना?

CBSE की यह विशेष योजना उन छात्राओं के लिए है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10 के बाद की पढ़ाई, यानी कक्षा 11 और 12 के दौरान आने वाले शैक्षणिक खर्चों में परिवार की मदद करना है। बोर्ड का मानना है कि वित्तीय सहायता मिलने से छात्राएं बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। खास बात यह है कि इस योजना में केवल 'एकल कन्या' ही नहीं, बल्कि जुड़वां (Twins) या एक साथ पैदा हुई एक से अधिक बेटियों को भी 'सिंगल गर्ल चाइल्ड' के तौर पर मान्यता दी गई है, बशर्ते परिवार में उनके अलावा कोई और भाई या बहन न हो।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता के कड़े मापदंड)

इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए CBSE ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

1. शैक्षणिक योग्यता: छात्रा ने साल 2025 की CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

2. वर्तमान पढ़ाई: छात्रा वर्तमान में CBSE से संबद्ध किसी स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ रही होनी चाहिए।

3. ट्यूशन फीस की सीमा: आवेदन के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि छात्रा की कक्षा 10 में ट्यूशन फीस 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, कक्षा 11 और 12 के लिए यह सीमा 3,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए ट्यूशन फीस की अधिकतम सीमा 6,000 रुपये प्रति माह है।

4. पारिवारिक आय: छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा।

छात्रवृत्ति की राशि और भुगतान की प्रक्रिया

चयनित छात्राओं को कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई पूरी करने के लिए हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह स्कॉलरशिप अधिकतम दो वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सीधे छात्रा के बैंक खाते में ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) या NEFT के माध्यम से किया जाता है। इससे बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है और पूरी मदद सीधे हकदार तक पहुंचती है।

पुराने लाभार्थियों के लिए रिन्यूअल (नवीनीकरण) का मौका

जिन छात्राओं ने पिछले साल इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाया था और अब वे कक्षा 12 में पहुंच गई हैं, वे अपने स्कॉलरशिप के नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि छात्रा ने कक्षा 11 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की हो और उसमें कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल किए हों।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक छात्राएं और उनके अभिभावक CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्कूल से सत्यापन (Verification) कराना अनिवार्य है। छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पहले अपनी पहली तिमाही की फीस की रसीद, जो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित हो, और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। अधूरा फॉर्म या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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