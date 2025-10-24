Hindustan Hindi News
CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन की बढ़ी डेट, अब 20 नवंबर तक करें अप्लाई

संक्षेप: CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 Registration: सीबीएसई की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ गयी है। अब योग्य छात्राएं 20 नवंबर 2025 तक इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसकी जानकारी सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है।

Fri, 24 Oct 2025 07:47 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
सीबीएसई की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ गयी है। अब योग्य छात्राएं 20 नवंबर 2025 तक इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसकी जानकारी सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है। पहले यह तिथि 23 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बोर्ड ने इसे बढ़ाकर छात्राओं को आवेदन का अतिरिक्त समय दिया है।

योग्यताएं
इस स्कॉलरशिप के लिए केवल वह छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने कक्षा दसवीं में कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। यह स्कॉलरशिप कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्राओं को दी जाएगी। इसके अलावा 2024 में यह स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली छात्राओं को रिन्यूअल करना होगा। सभी सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सीबीएसई से एफिलिएटिड किसी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं, जिनकी ट्यूशन फीस शैक्षणिक वर्ष के दौरान 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में ट्यूशन फीस 3,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।

बोर्ड के एनआरआई आवेदक भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। एनआरआई के लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 6,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। केवल वहीं छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान होंगी।

स्कॉलरशिप राशि-

स्कॉलरशिप मिलने पर छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये मिला करेंगे।

स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट-

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, RTGS, NEET, IFSC कोड और बैंक का पता देना होगा। साथ ही आवेदन फॉर्म पर आवेदक को अपने सिग्नेचर करने होंगे। बिना सिग्नेचर के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
