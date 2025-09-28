CBSE Scholarship: सीबीएसई दे रही है सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने 1000 रुपये की स्कॉलरशिप, अभी करें आवेदन

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्राओं को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: अगर आप अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हैं तो आपके पास सीबीएसई की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा मौका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए 23 अक्टूबर 2025 तक ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सीबीएसई ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक नोटिस जारी कर यह सूचित किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए जाएं। आवेदन करने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।

योग्यता – 1. स्कॉलरशिप के लिए केवल वह छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने कक्षा दसवीं में कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

2. यह स्कॉलरशिप कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्राओं को दी जाएगी।

3. इसके अलावा 2024 में यह स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली छात्राओं को रिन्यूअल करना होगा।

4. सभी सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सीबीएसई से एफिलिएटिड किसी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं, जिनकी ट्यूशन फीस शैक्षणिक वर्ष के दौरान 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं में ट्यूशन फीस 3,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।

बोर्ड के एनआरआई आवेदक भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। एनआरआई के लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 6,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।

5. इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं।

6. केवल वहीं छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान होंगी।

स्कॉलरशिप राशि- स्कॉलरशिप मिलने पर छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये मिला करेंगे।