CBSE का बेटियों को तोहफा, हर महीने मिलेंगे 500 रुपये; क्या हैं शर्तें

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योग्य छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय मदद मिलेगी।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मकसद उन बेटियों को प्रोत्साहन देना है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के तहत चुनी जाएंगी, उन्हें 500 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद दो साल तक मिलेगी। यानी क्लास 11 और 12 की पढ़ाई के दौरान बच्चियों को शिक्षा में किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। सीबीएसई ने साफ किया है कि आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : कौन कर सकता है आवेदन? स्कॉलरशिप के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं -