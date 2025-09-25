CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : application deadline eligibility benefits CBSE का बेटियों को तोहफा, हर महीने मिलेंगे 500 रुपये; क्या हैं शर्तें, Career Hindi News - Hindustan
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : application deadline eligibility benefits

CBSE का बेटियों को तोहफा, हर महीने मिलेंगे 500 रुपये; क्या हैं शर्तें

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योग्य छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय मदद मिलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:32 PM
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मकसद उन बेटियों को प्रोत्साहन देना है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के तहत चुनी जाएंगी, उन्हें 500 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद दो साल तक मिलेगी। यानी क्लास 11 और 12 की पढ़ाई के दौरान बच्चियों को शिक्षा में किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत का सामना न करना पड़े। सीबीएसई ने साफ किया है कि आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 : कौन कर सकता है आवेदन?

स्कॉलरशिप के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं -

  1. छात्रा अपने माता पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए।
  2. क्लास 10 के CBSE बोर्ड एग्जाम में कम से कम 60% अंक हासिल किए हों।
  3. फिलहाल छात्रा क्लास 11 या 12 में CBSE से संबद्ध स्कूल में पढ़ रही हो।
  4. स्कूल की मासिक ट्यूशन फीस 1,500 रुपये (भारतीय छात्राओं के लिए) और 6,000 रुपये (NRI छात्राओं के लिए) से ज्यादा न हो।
  5. छात्रा को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बिना किसी ब्रेक के जारी रखनी होगी।
  6. केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

छात्राएं आवेदन के लिए cbse.gov.in पर जाकर ‘Main Website’ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद Single Girl Child Scholarship 2025 का नोटिस और आवेदन लिंक मिलेगा। यहां मांगी गई जानकारी भरकर, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका प्रिंट लेना न भूलें। दिलचस्प बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के साथ छात्राएं स्कूल या अन्य संस्थानों से मिलने वाली और रियायतें भी ले सकती हैं।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 नोटिफिकेशन की डायरेक्ट लिंक के लिए यहां क्लिक करें

क्यों है यह योजना खास?

सीबीएसई की इस पहल से शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ लैंगिक समानता (Gender Equality) के संदेश को भी मजबूत करता है। देशभर में कई परिवार आर्थिक कारणों से बेटियों की पढ़ाई बीच में रोक देते हैं, यह योजना उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाती है। ऐसे में छात्राओं और उनके अभिभावकों समय रहते आवेदन कर दें ताकि आखिरी वक़्त की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

