CBSE : सीबीएसई ने स्कूलों के एफिलिएशन नियम बदले, अब वेलनेस टीचर कॅरियर काउंसलर अनिवार्य, क्या होगी योग्यता

CBSE : सीबीएसई ने स्कूलों के एफिलिएशन नियम बदले, अब वेलनेस टीचर कॅरियर काउंसलर अनिवार्य, क्या होगी योग्यता

संक्षेप:

सीबीएसई ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब स्कूलों में वेलनेस टीचर कॅरियर काउंसलर होना अनिवार्य है। 500 बच्चों पर एक वेलनेस-एक काउंसलर नियुक्त होंगे।

Jan 20, 2026 07:37 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने अपने संबद्धता नियमों में संशोधन कर सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए दो अलग-अलग पदों पर काउंसलर की नियुक्ति के निर्देश सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को दिए हैं। इनमें एक काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर और कॅरियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है।

बदलाव 26 नवंबर 2025 की संबद्धता समिति की बैठक और 24 दिसंबर 2025 की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। दोनों शिक्षक पूर्णकालिक होंगे। इसे लेकर बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने पत्र जारी किया है। निर्देश के अनुसार अब प्रत्येक पांच छात्रों पर प्रत्येक प्रकार के काउंसलर का अनुपात 1:500 होना चाहिए।

पहले क्या था नियम

पहले के नियम के अनुसार स्कूलों में सिर्फ एक काउंसलिंग एंड वेलनेस शिक्षक नियुक्त होते थे। संशोधित नियम में काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर व कॅरियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी।

दोनों ही पदों के लिए ये होनी चाहिए योग्यता

दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कौशल निर्धारित किए गए हैं। वेलनेस काउंसलर के पास मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य में मास्टर्स डिग्री, या किसी भी विषय में स्नातक के साथ स्कूल काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कॅरियर काउंसलर के लिए मानविकी, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा या प्रौद्योगिकी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री जरूरी है।

आवेदन से पहले स्कूल तैयार रखें अपनी वेबसाइट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि अब किसी भी शिक्षण संस्थान को बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन करने से पूर्व अपनी आधिकारिक वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने यह निर्देश पारदर्शिता और स्कूलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। स्कूलों को आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर संस्थान का पूरा नाम, पता, ई-मेल, दूरभाष संख्या, पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रधानाचार्य का नाम व योग्यताख् कार्यरत सभी शिक्षकों की सूची और उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं का विवरण भी प्रदर्शित होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए यह अनिवार्य होगा।

CBSE
