मेरिट वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, CBSE ने खोला सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप पोर्टल; जानिए डिटेल

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) 2025 26 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है, छात्र पोर्टल पर आवेदन करें।

मेहनती और मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स (CSSS) 2025 26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किन छात्रों पर लागू होगा? यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं लेकिन पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस बार आवेदन फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए खुले हैं।

पहला रिन्यूअल (2024 बैच), दूसरा रिन्यूअल (2023 बैच), तीसरा रिन्यूअल (2022 बैच) और चौथा रिन्यूअल (2021 बैच) के लिए भी छात्र आवेदन कर सकते हैं।

कहां और कब तक करना है आवेदन? ऑनलाइन आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। जरूरी निर्देश CBSE ने छात्रों को साफ चेतावनी दी है कि अगर वे तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करेंगे या संस्थान द्वारा वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो आवेदन अमान्य माना जाएगा।छात्रों को जरुरत पड़ने पर ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट में दिखाने होंगे। संस्थानों के नोडल अफसरों से भी समय पर वेरिफिकेशन, डिफेक्ट/रिजेक्ट की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? हर साल 82,000 नई स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स (जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग) करने वाले छात्रों के लिए हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? छात्र ऐसे कॉलेज/संस्थान में पढ़ाई कर रहे हों जो AICTE या संबंधित नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हों।