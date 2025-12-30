CBSE: शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार, अब बिना NOC भी मिल सकेगी CBSE मान्यता; बिहार बोर्ड भी होगा हाईटेक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE Rule Change: Schools Can Now Apply for Affiliation Without State NOC from 2026-27
संक्षेप:

CBSE: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।

Dec 30, 2025 06:15 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
CBSE: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।

CBSE की नई मान्यता नीति: 'सरस पोर्टल' से होगा आसान आवेदन

अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे सीबीएसई के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी।

आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बोर्ड को देनी होगी। अगर बोर्ड को प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होगी तो बोर्ड एक रिमाइंडर लेटर विभाग को भेजेगा, जिस पर 15 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर इसके बाद भी प्रतिक्रिया बोर्ड को नहीं मिलेगी तो बोर्ड द्वारा यह माना जाएगा कि विभाग को आपत्ति नहीं है।

ऐसे में सीबीएसई संबंधित स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस नए प्रावधान का उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाना और अनावश्यक विलंब को कम करना है। अब तक के नियम के कारण कई स्कूल का आवेदन अधिकारी के स्तर पर हीं फंसा रह जाता था। इससे स्कूलों को बार-बार दौड़ लगानी पड़ती थी। इससे मान्यता मिलने में भी विलंब होता था।

नए साल से बिहार बोर्ड देगा ये सौगात :

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी नए साल में अपने विद्यार्थियों को कई सौगात देने जा रहा है, जिसे छात्र हित को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। बिहार बोर्ड नए साल से सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन कर देगा। एक जनवरी से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। नौकरी लगने या किसी संस्थान में प्रवेश के लिए संबंधित संस्थान की ओर से सत्यापन के लिए डाक से जो आवेदन आते थे वे अब ऑनलाइन ही होंगे। सत्यापन की व्यवस्था पेपरलेस होने से विलंब नहीं होगा। बोर्ड जनवरी में ही विद्यार्थियों के लिए चैटबोट की सुविधा देने जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को त्वरित उनके सवालों का जवाब मिलेगा।

तीसरी कक्षा से ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई की पढ़ाई होगी

2026 से सीबीएसई साल में दो बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही नए सत्र से तीसरी में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग विषय की पढ़ाई की शुरुआत करेगा। आईसीएसई बोर्ड नए सत्र से कई वैकल्पिक विषयों को नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जोड़ेगा। इसमें एआई, हेल्थ एजुकेशन, रोबोटिक्स, आतिथ्य प्रबंधन विषय शामिल होंगे।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
