CBSE: शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार, अब बिना NOC भी मिल सकेगी CBSE मान्यता; बिहार बोर्ड भी होगा हाईटेक

संक्षेप: CBSE: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।

CBSE: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल मान्यता उपविधि में संशोधन किया है, जो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों पर लागू होगा। नए शैक्षणिक सत्र से संबद्धता के लिए विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के भी आवेदन कर सकेंगे।

CBSE की नई मान्यता नीति: 'सरस पोर्टल' से होगा आसान आवेदन अब तक स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन अब स्कूल बिना शिक्षा विभाग से मान्यता के सीधे सीबीएसई के सरस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी इसके साथ जारी रहेगी।

आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई बोर्ड स्वयं संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क करेगा और आवश्यक स्वीकृति मांगेगा। विभाग को बोर्ड से पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया बोर्ड को देनी होगी। अगर बोर्ड को प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होगी तो बोर्ड एक रिमाइंडर लेटर विभाग को भेजेगा, जिस पर 15 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया देनी होगी। अगर इसके बाद भी प्रतिक्रिया बोर्ड को नहीं मिलेगी तो बोर्ड द्वारा यह माना जाएगा कि विभाग को आपत्ति नहीं है।

ऐसे में सीबीएसई संबंधित स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस नए प्रावधान का उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाना और अनावश्यक विलंब को कम करना है। अब तक के नियम के कारण कई स्कूल का आवेदन अधिकारी के स्तर पर हीं फंसा रह जाता था। इससे स्कूलों को बार-बार दौड़ लगानी पड़ती थी। इससे मान्यता मिलने में भी विलंब होता था।

नए साल से बिहार बोर्ड देगा ये सौगात : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी नए साल में अपने विद्यार्थियों को कई सौगात देने जा रहा है, जिसे छात्र हित को देखते हुए शुरू किया जा रहा है। बिहार बोर्ड नए साल से सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन कर देगा। एक जनवरी से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। नौकरी लगने या किसी संस्थान में प्रवेश के लिए संबंधित संस्थान की ओर से सत्यापन के लिए डाक से जो आवेदन आते थे वे अब ऑनलाइन ही होंगे। सत्यापन की व्यवस्था पेपरलेस होने से विलंब नहीं होगा। बोर्ड जनवरी में ही विद्यार्थियों के लिए चैटबोट की सुविधा देने जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को त्वरित उनके सवालों का जवाब मिलेगा।