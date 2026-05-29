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CBSE OSM : 4 अहम शर्तों में दी ढील, तब जाकर सीबीएसई को तीसरी बार में ओएसएम के लिए मिला था वेंडर

Pankaj Vijay हिन्दुस्तान टाइम्स, संजय मौर्य, नई दिल्ली
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सीबीएसई ने ऑनलाइन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम के लिए एक के बाद एक तीन बार टेंडर निकाले लेकिन कोई क्वालिफाइड वेंडर नहीं मिला। तीसरी बार अगस्त 2025 में बोर्ड ने बेहद जरूरी शर्तों में ढील दी।

CBSE OSM : 4 अहम शर्तों में दी ढील, तब जाकर सीबीएसई को तीसरी बार में ओएसएम के लिए मिला था वेंडर

सीबीएसई ने ऑनलाइन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम के लिए एक के बाद एक तीन बार टेंडर निकाले लेकिन कोई क्वालिफाइड वेंडर नहीं मिला। पहली बार कोई बोली नहीं लगी। दूसरी बार कोई टेक्निकली योग्य बोली लगाने वाला नहीं मिला। इसके बाद तीसरी बार अगस्त 2025 में बोर्ड ने बेहद जरूरी शर्तों में ढील दी। उस समय 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे देश में ओएसएम सिस्टम को लागू करने में सिर्फ छह महीने बचे थे। हिन्दुस्तान टाइम्स और मामले से जुड़े अधिकारियों द्वारा रिव्यू किए गए डॉक्यूमेंट्स से यह बात पता चलती है।

बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हम 2026 में ओएसएम सिस्टम शुरू करना चाहते थे। हालांकि टेंडर प्रोसेस के पहले दो राउंड में बिडर न मिलने के बाद, हमने शुरुआती रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) डॉक्यूमेंट्स में कई कमियां और ऑपरेशनल दिक्कतें देखीं। इन कमियों को तीसरे आरएफपी में ठीक किया गया, जहां प्रोसेस को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने और सफल भागीदारी पक्का करने के लिए कुछ शर्तों को बदला गया। इसे जल्दबाजी में किया गया काम नहीं, बल्कि बेहतर नतीजे पाने के लिए पहले के राउंड की कमियों को ठीक करने का प्रोसेस माना जाना चाहिए।'

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टीसीएस, कोएम्प्ट तीसरे टेंडर में पास हुए

जिन टीचर्स ने जनवरी में हुए दो दिन के ड्राई रन में हिस्सा लिया था, रोलआउट से पहले यह एकमात्र फील्ड एक्सरसाइज थी, उन्होंने सीबीएसई को अलग से आगाह किया था कि सिस्टम को देश भर में लागू करने से पहले कम से कम एक या दो साल और तैयारी की जरूरत है।

कई बार अनुरोध के बाद भी सीबीएसई अधिकारियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि 2026 की परीक्षा के लिए OSM अप्रोच पर जोर क्यों दिया। अधिकारी ने यह भी कहा कि पहला टेंडर भारत सरकार के जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार रद्द कर दिया गया था।

एचटी द्वारा देखे गए 19 नवंबर, 2025 के इंटरनल कमेटी मिनट्स से पता चलता है कि टीसीएस और कोएम्प्ट दोनों ने तीसरे टेंडर में टेक्निकल राउंड पास कर लिया, जिसमें कोएम्प्ट क्वालिटी-कम-कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन फ्रेमवर्क के तहत सबसे कम फाइनेंशियल बिडर के रूप में फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बाद सफल बिडर के रूप में उभरा।

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हालांकि, इससे पहले, फेल हुए टेंडर्स और अगस्त के RFP के बीच कई टेक्निकल जरूरतों को काफी कम कर दिया गया था, जिससे आखिरकार एक विजेता निकला — जिनमें से कुछ स्कैन क्वालिटी और उससे जुड़ी पेनल्टी से संबंधित थे। स्कैनिंग की समस्या अब मुख्य शिकायतों में से एक है।

क्या क्या नियमों में ढील दी गई

मिनिमम स्कैनिंग रिजॉल्यूशन को 300 DPI और उससे ज्यादा से घटाकर 'कम से कम 200 DPI साफ-साफ पढ़ने लायक कंटेंट के साथ' कर दिया गया। टीसीएस ने मई में प्री-बिड कंसल्टेशन के दौरान, सीबीएसई से डीपीआई लिमिट कम करने की रिक्वेस्ट की थी, यह तर्क देते हुए कि 150 DPI से काफी साफ विजिबिलिटी मिलेगी और फाइल साइज और रिट्रीवल टाइम भी कम होगा। सीबीएसई ने मई में इस सुझाव पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगस्त में एक आसान स्टैंडर्ड अपना लिया।

रोबोटिक स्कैनर की जरूरत को हटा दिया

CBSE के एक अधिकारी ने कहा, “200 डीपीआई की स्कैनिंग क्वालिटी साफ और पढ़ने लायक कॉपी पक्का करने के लिए काफी है।” फरवरी और मई के टेंडर में “ऑटोमेटेड या रोबोटिक हाई-स्पीड स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर” का इस्तेमाल करके स्पाइन को काटे बिना स्कैनिंग को भी जरूरी बनाया गया था। अगस्त के टेंडर ने साफ रोबोटिक स्कैनर की जरूरत को हटा दिया और मोटे तौर पर सिर्फ यह जरूरी कर दिया कि सर्विस प्रोवाइडर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर स्कैनर सप्लाई करे।

CMMI सर्टिफिकेशन के लेवल को 5 से घटाकर 3 पर लाया गया

इसके अलावा, जरूरी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन — जो सॉफ़्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी का एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त माप है — को लेवल 5, जो सबसे ऊंचा टियर है, से घटाकर लेवल 3 कर दिया गया, जिससे फाइनल RFP में योग्य बिडर्स का पूल बढ़ गया।

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किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात नकारी

CBSE के एक दूसरे अधिकारी ने इस बात को खारिज कर दिया कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दी गई थी। “हमने टेंडर के जरिए कंपनी को चुनने में सरकारी गाइडलाइंस और नियमों का पालन किया। इसे किसी भी सरकारी एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया था और किसी ने भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं जताई थी। इसे सही प्रोसेस के बाद चुना गया था।' कोएम्प्ट एडु टेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कमेंट के लिए कई कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दिया।

आंसरशीट में गलती के लिए पैनल्टी हटाई गई

जहां स्कैनिंग क्वालिटी की जरूरतों में ढील दी गई। अगस्त के टेंडर में ऑपरेशनल देरी के लिए काफी सख्त पेनल्टी भी लगाई गई थी। फरवरी का टेंडर हर कॉपी में गलतियों के लिए सबसे सख्त था, जिसमें गलत या थोड़ी स्कैन की गई कॉपी पर 20,000 और बिना स्कैन की गई किताबों के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें देरी पर हर दिन 6% जुर्माना लगाया गया था, जिसकी लिमिट 30% थी। मई के टेंडर में इसे काफी कम कर दिया गया, हर मिसमैच कॉपी पर 4,000 रुपये थोड़ी स्कैन के लिए 8,000 रुपये बिना स्कैन की गई किताबों के लिए 15,000 रुपये जिसमें देरी पर हर दिन 1% जुर्माना लगाया गया, जिसकी लिमिट 10% थी। अगस्त के टेंडर में पेनल्टी का सिस्टम हर कॉपी में गलतियों से हटाकर ऑपरेशनल डेडलाइन की ओर कर दिया गया। पिछले दिन की आंसर बुक अगले दिन तक स्कैन न करने पर हर वर्किंग डे पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया; लाइव होने में देरी पर हर हफ्ते 10 लाख का जुर्माना लगाया गया।

अभी तक कोएम्प्ट को कोई पेमेंट जारी नहीं

अभी तक कोएम्प्ट को कोई पेमेंट जारी नहीं किया गया है। CBSE के एक अधिकारी ने कहा, 'पेनल्टी से जुड़े मामले को री-इवैल्यूएशन प्रोसेस और सप्लीमेंट्री एग्जाम के पूरा होने के बाद रिव्यू किया जाएगा। अगर नियम तोड़ने की बात साबित होती है, तो नियमों के हिसाब से सख्ती से एक्शन लिया जाएगा।'

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सीबीएसई ने क्या क्या नियम आसान किए, क्या क्या ढील दी

1- स्कैनिंग रिज़ॉल्यूशन में कमी- पहले न्यूनतम स्कैनिंग रिज़ॉल्यूशन "300 DPI और उससे अधिक" अनिवार्य था, जिसे घटाकर "न्यूनतम 200 DPI (स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य सामग्री के साथ)" कर दिया गया

2- रोबोटिक स्कैनर और स्पाइन न काटने की शर्त हटी: फरवरी और मई के टेंडरों में यह शर्त थी कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग "बिना स्पाइन (किताब की रीढ़) काटे" और "ऑटोमेटेड या रोबोटिक हाई-स्पीड स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर" का उपयोग करके की जानी चाहिए। अगस्त के टेंडर में इस सख्त शर्त को हटा दिया गया और केवल यह आवश्यकता रखी गई कि वेंडर आईटी बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में साधारण "स्कैनर" की आपूर्ति करे।

3- CMMI सर्टिफिकेशन का स्तर घटाया - सॉफ़्टवेयर प्रक्रिया की परिपक्वता मापने वाले अंतरराष्ट्रीय मानक, 'कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन' (CMMI) सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता को उच्चतम स्तर 5 से घटाकर स्तर 3 कर दिया गया, जिससे ज्यादा कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।

4- प्रति कॉपी गलतियों पर जुर्माने में ढील: फरवरी के टेंडर में गलतियों पर बेहद सख्त जुर्माने थे (गलत या आंशिक स्कैन के लिए ₹20,000 प्रति कॉपी और स्कैन न होने पर ₹50,000)।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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