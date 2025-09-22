CBSE registration of 9th 10th class till october CBSE :9वीं-11वीं का रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर तक हो सकेगा, Career Hindi News - Hindustan
CBSE :9वीं-11वीं का रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर तक हो सकेगा

CBSE:सीबीएसई ने कक्षा 9वीं, 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशनऔर कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जमा करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। एलओसी 30 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, रांची, संवाददाताMon, 22 Sep 2025 08:24 AM
सीबीएसई ने कक्षा 9वीं, 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशनऔर कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जमा करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। एलओसी 30 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। इस अवधि में अभिभावक बिना विलंब शुल्क के एलओसी जमा कर सकते हैं।

यदि किसी कारण से समय पर जमा नहीं हो पाता है तो 3 से 11 अक्तूबर तक विलंब शुल्क के साथ एलओसी जमा किया जा सकेगा। वहीं, कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर तय की गई है। इस अवधि में रजिस्ट्रेशन बिना विलंब शुल्क के किया जाएगा। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 से 31 अक्तूबर तक चलेगी।

डेटा वेरिफिकेशन भी होगा: बोर्ड द्वारा स्कूलों के भेजे गए निर्देश के अनुसार, डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एलओसी का वेरिफिकेशन 13 से 27 अक्तूबर तक किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं के पंजीकरण के लिए वेरिफिकेशन 14 से 28 नवंबर तक होगा।कहा गया है कि वे सभी दस्तावेजों को जमा करने से पहले खुद भी जांच अवश्य कर लें।

पांच विषयों में दो तरह के कोड-गलत भरा तो परीक्षा में छात्र-छात्राओं के विषय ही बदल जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के एलओसी को लेकर स्कूलों को सख्त निर्देश दिया है और इन विषयों को लेकर कोड समेत सूची जारी की है। एलओसी में इन विषयों के अलग कोड भरने को लेकर निर्देश दिया गया है। सीबीएसई के परीक्षा नियत्रंक ने सभी स्कूलों के साथ बच्चों और अभिभावकों को भी इसमें सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा कि एलओसी को लेकर लगातार बताया जा रहा।

