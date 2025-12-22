Hindustan Hindi News
CBSE ने निकाली ग्रुप A, B और C के लिए 124 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 27 दिसंबर

संक्षेप:

CBSE भर्ती 2025 के तहत ग्रुप A, B और C के 124 पदों पर आवेदन जारी। योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी।

Dec 22, 2025 06:56 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। CBSE ने ग्रुप A, B और C के कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए CBSE Recruitment 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

किन पदों पर होगी भर्ती?

CBSE द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के तहत अलग-अलग ग्रुप में विभिन्न पदों को शामिल किया गया है। इनमें प्रशासनिक, अकादमिक और लेखा से जुड़े पद प्रमुख हैं।

भर्ती में शामिल प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

  • असिस्टेंट सेक्रेटरी
  • असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर (अकादमिक, ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन)
  • अकाउंट्स ऑफिसर
  • सुपरिंटेंडेंट
  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर
  • जूनियर अकाउंटेंट
  • जूनियर असिस्टेंट

इन सभी पदों को मिलाकर कुल 124 रिक्तियां घोषित की गई हैं।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

CBSE भर्ती 2025 में पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। ग्रुप A के पदों के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट होना अनिवार्य है। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों के लिए किसी भी विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। सुपरिंटेंडेंट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवश्यक है। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा और छूट

आयु सीमा भी पद के अनुसार तय की गई है।

  • असिस्टेंट सेक्रेटरी और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष
  • असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिंटेंडेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष
  • जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष
  • आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

सैलरी कितनी मिलेगी?

CBSE भर्ती 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

  • ग्रुप A पदों के लिए पे लेवल-10
  • ग्रुप B पदों के लिए पे लेवल-6
  • ग्रुप C पदों के लिए पे लेवल-2

इसके साथ ही महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी लागू होंगे।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

CBSE भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसमें निम्न चरण शामिल हैं:

1. कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT)

2. स्किल टेस्ट या इंटरव्यू (जहां लागू होगा)

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

4. मेडिकल एग्जामिनेशन

अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और पात्रता के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा।

  • CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन जमा करें
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखें

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। कुल मिलाकर, CBSE भर्ती 2025 शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां स्थिर करियर, अच्छा वेतन और प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का अवसर मिलता है।

