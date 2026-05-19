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CBSE: क्या री-इवैल्यूएशन से बढ़ सकते हैं आपके नंबर? आवेदन करने से पहले जान लें सीबीएसई के नियम

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 re-evaluation 2026: सीबीएसई की री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए अप्लाई करने से पहले छात्रों के लिए इसके नियमों, सीमाओं और शुल्कों को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। 

CBSE: क्या री-इवैल्यूएशन से बढ़ सकते हैं आपके नंबर? आवेदन करने से पहले जान लें सीबीएसई के नियम

CBSE Class 12 re-evaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद, कई छात्र अपने प्राप्त अंकों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस साल लागू हुई नई 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली को लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी असंतोष है। यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, तो वह सीबीएसई की री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाने से पहले छात्रों के लिए इसके नियमों, सीमाओं और शुल्कों को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है।

क्या री-इवैल्यूएशन से सच में बढ़ते हैं नंबर?

छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आवेदन करने के बाद नंबर बढ़ेंगे? इसका सीधा जवाब यह है कि यदि शुरुआती मूल्यांकन के दौरान एग्जामिनर से कोई चूक हुई है, टोटलिंग में गलती हुई है, या कोई उत्तर बिना जांचे छूट गया है, तो री-इवैल्यूएशन के बाद अंकों में बढ़ोतरी होना तय है।

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छात्रों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में नंबर बढ़ने की संभावना जितनी होती है, उतनी ही नंबर घटने या नहीं बदलने रहने की भी आशंका बनी रहती है। बोर्ड के नियमों के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के बाद जो भी नया स्कोर (चाहे वह कम हो या ज्यादा) आएगा, उसे ही अंतिम माना जाएगा और पुरानी मार्कशीट को अमान्य कर दिया जाएगा।

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तीन चरणों में पूरी होती है यह प्रक्रिया: जानें तारीखें और फीस

सीबीएसई की यह व्यवस्था पूरी तरह चरणबद्ध है। कोई भी छात्र सीधे तीसरे चरण पर नहीं पहुंच सकता; उसे क्रमवार तरीके से ही आगे बढ़ना होगा:

चरण 1: मार्क्स का वेरिफिकेशन: इस पहले चरण में केवल आंसर शीट के अंकों की री-टोटलिंग की जाती है और यह चेक किया जाता है कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 मई से 29 मई 2026 के बीच किया जा सकता है, जिसकी फीस ₹100 निर्धारित की गई है।

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चरण 2: उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करना: यदि छात्र पहले चरण से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की डिजिटल स्कैन कॉपी मंगा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो 19 मई से 22 मई 2026 तक खुली है, और इसके लिए छात्रों को ₹100 का शुल्क देना होगा।

चरण 3: पुनर्मूल्यांकन: आंसर-शीट देखने के बाद यदि छात्र को लगता है कि किसी विशिष्ट प्रश्न में उसे सही अंक नहीं मिले हैं, तो वह केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों (अधिकतम 10 प्रश्न) के पुनर्मूल्यांकन के लिए चुनौती दे सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न ₹25 का शुल्क देय होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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