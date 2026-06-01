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CBSE: रात 12 बजे से पहले लाइव होगा CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल; ये रहा वेबसाइट Link

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE: सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल आज, 1 जून 2026 की आधी रात (12:00 AM) से पहले हर हाल में ऑनलाइन लाइव कर दिया जाएगा। कॉपियों की दोबारा जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए परेशान न हों छात्र। 

CBSE: रात 12 बजे से पहले लाइव होगा CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल; ये रहा वेबसाइट Link

CBSE Class 12 Re-Evaluation Portal: सीबीएसई बोर्ड (CBSE) की डिजिटल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सामने आईं गंभीर गलतियों और डेटा लीक विवाद के बीच छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। कॉपियों की दोबारा जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए परेशान हो रहे लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। कॉपियों की जांच प्रक्रिया की तकनीकी देखरेख कर रहे आईआईटी कानपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल आज, 1 जून 2026 की आधी रात (12:00 AM) से पहले हर हाल में ऑनलाइन लाइव कर दिया जाएगा।

शाम 7 बजे तक क्यों नहीं खुला पोर्टल?

1 जून की शाम 7:00 बजे तक भी पुनर्मूल्यांकन पोर्टल लाइव न होने के कारण सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। छात्र लगातार शिकायत कर रहे थे कि वे अपनी कॉपियों की री-चेकिंग के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

CBSE Class 12 Re-Evaluation Portal Link

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इस देरी पर जब एक वरिष्ठ आईआईटी कानपुर अधिकारी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “देखिए, 1 जून का दिन खत्म होने में यानी आधी रात तक अभी भी समय बाकी है। हमारी तकनीकी टीमें वेबसाइट को पूरी तरह ठीक करने और इस पर आने वाले भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हम सीबीएसई के इस पूरे डिजिटल सिस्टम की लगातार निगरानी कर रहे हैं, और यह पोर्टल आज रात ही लाइव हो जाएगा।”

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100% फुलप्रूफ होने की कोई गारंटी नहीं

अधिकारी ने छात्रों को हो रही असुविधा पर खेद जताते हुए बेहद बेबाकी और ईमानदारी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र इस पोर्टल को समय पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे वश में होता और हम इस तकनीकी देरी को टाल सकते, तो हम इसे जरूर टालते। हमारी टीम पिछले कई दिनों से दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेहद मजबूत बनाया जा सके।" उन्होंने आगे एक कड़वी सच्चाई साझा करते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म के 100% मजबूत या फुलप्रूफ होने की गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन, हमारा पूरा प्रयास इसकी मजबूती को अधिकतम सीमा तक ले जाना है। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें लगता है कि हम इसे सुरक्षित रूप से लॉन्च कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इसमें थोड़ा समय लगा है, लेकिन हम इसकी भरपाई करेंगे और आधी रात से पहले इसे लाइव कर देंगे।

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छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह पोर्टल?

यह पोर्टल लाइव होना उन मेधावी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी कॉपियों में खराब स्कैनिंग के कारण नंबर कट गए थे या जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं में परछाई और सिलवटें दिखाई दे रही थीं। पोर्टल शुरू होते ही छात्र अपनी आंसर-शीट्स के अंकों की दोबारा गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए आधिकारिक तौर पर क्लेम दर्ज कर सकेंगे।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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