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CBSE: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर हुआ साइबर अटैक, 2 मिनट में 15 लाख हिट; सिस्टम ठप करने की कोशिश की

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर दोपहर तक 16,000 से अधिक छात्र अपने आवेदन सुरक्षित रूप से पूरे कर चुके हैं। हैकर्स और असामाजिक तत्वों ने डिजिटल सिस्टम को क्रैश करने के लिए एक बड़ा साइबर हमला कर किया था।

CBSE: सीबीएसई री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर हुआ साइबर अटैक, 2 मिनट में 15 लाख हिट; सिस्टम ठप करने की कोशिश की

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। लाइव होने के बाद इस पोर्टल पर आज दोपहर जहां एक तरफ हजारों छात्र अपनी कॉपियों की री-चेकिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैकर्स और असामाजिक तत्वों ने इस सरकारी डिजिटल सिस्टम को क्रैश करने के लिए एक बड़ा और योजनाबद्ध साइबर हमला कर दिया। हालांकि, सुरक्षा टीमों की मुस्तैदी से इस हमले को नाकाम कर दिया गया और बोर्ड ने दावा किया है कि दोपहर तक 16,000 से अधिक छात्र अपने आवेदन सुरक्षित रूप से पूरे कर चुके हैं।

2 मिनट में 15 लाख हिट्स

बोर्ड के अनुसार, आज दोपहर जब छात्र वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे थे, ठीक उसी समय हैकर्स ने पोर्टल को ठप करने के इरादे से एक जबरदस्त 'डिनायल ऑफ सर्विस' (DoS/DDoS) अटैक की कोशिश की।

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इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 2 मिनट के भीतर वेबसाइट पर अचानक 15 लाख फर्जी हिट्स की बौछार कर दी गई, ताकि सर्वर पूरी तरह क्रैश हो जाए और छात्र इसे एक्सेस न कर सकें। इतना ही नहीं, हैकर्स ने पोर्टल के भीतर घुसकर डेटा चोरी करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक बार अनधिकृत फाइल एक्सेस करने की भी नाकाम कोशिशें कीं। तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरंत इस असामान्य ट्रैफिक को डिटेक्ट कर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया।

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भारी दबाव के बीच 16,000 से अधिक आवेदन सफल

इस बड़े साइबर हमले और तकनीकी रुकावटों के बावजूद, IIT कानपुर की देखरेख में काम कर रही टेक्निकल टीम ने पोर्टल को लाइव बनाए रखा। आंकड़ों के अनुसार, आज दोपहर 3:00 बजे तक ही 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपने आवेदन और फीस सबमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं।

वर्तमान में स्थिति यह है कि सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल एक ही समय पर 8,000 से अधिक यूजर्स का लाइव ट्रैफिक लोड पूरी मजबूती के साथ संभाल रहा है। बोर्ड की सुरक्षा प्रणालियां लगातार इन हमलों को फिल्टर कर रही हैं, ताकि वास्तविक छात्रों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न आए।

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सीबीएसई का दावा— 'बिल्कुल सुरक्षित और स्मूथ है पोर्टल'

सोशल मीडिया पर सर्वर डाउन होने और पेमेंट अटकने की कुछ शुरुआती शिकायतों के बीच, सीबीएसई बोर्ड ने कहा, "यह सच है कि असामाजिक तत्वों ने हमारे सिस्टम को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन हमारा फायरवॉल और सुरक्षा ढांचा बेहद मजबूत है। किसी भी छात्र का डेटा प्रभावित नहीं हुआ है। वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह से स्थिर और एक्टिव है। छात्र बिना किसी डर के रात या सुबह के समय आसानी से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।"

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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