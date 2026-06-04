CBSE री-इवैल्यूएशन के लिए 56000 से अधिक छात्रों ने किया आवेदन, पोर्टल पर आए 38 लाख फर्जी हिट्स
CBSE: सीबीएसई बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर कल रात तक 56,000 से अधिक छात्रों ने री-इवैल्यूएशन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर लिया है। वेबसाइट को क्रैश करने के लिए बड़ा साइबर अटैक किया गया था।
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर कल रात 9:30 बजे तक देश भर से 56,000 से अधिक छात्रों ने अपने अंकों के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन दर्ज कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शरारती तत्वों और हैकर्स द्वारा सीबीएसई की इस आधिकारिक वेबसाइट को क्रैश करने की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई थी, जिसे बोर्ड की तकनीकी टीम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया।
पोर्टल पर 3.8 मिलियन फर्जी हिट्स
सीबीएसई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 38 लाख (3.8 मिलियन) पैकेट का एक भयंकर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS/DDoS) साइबर अटैक किया गया था। इस खतरनाक हमले का मुख्य उद्देश्य वेबसाइट के सर्वर पर अचानक फर्जी ट्रैफिक का इतना भारी दबाव बनाना था, जिससे वेबसाइट पूरी तरह ठप हो जाए और छात्र अपना फॉर्म न भर सकें। हालांकि, सीबीएसई के मजबूत सुरक्षा सिस्टम और तकनीकी विशेषज्ञों की मुस्तैदी ने इस बड़े साइबर हमले को हवा में ही ध्वस्त कर दिया और छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहा।
तकनीकी टीमों की चौबीसों घंटे निगरानी
इस अप्रत्याशित साइबर हमले के बाद सीबीएसई प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। बोर्ड की विशेष तकनीकी टीमें लगातार बैकएंड पर वेबसाइट के परफॉर्मेंस की बारीकी से प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग निगरानी कर रही हैं। सर्वर की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए सिस्टम में लगातार नए तकनीकी सुधार और रिफाइनमेंट्स पेश किए जा रहे हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के किसी भी कोने में बैठे छात्र को अपना फॉर्म सबमिट करने या फीस का भुगतान करने में किसी भी तरह की एरर या खराबी का सामना न करना पड़े। इस अपग्रेड के बाद अब छात्रों को पहले से कहीं अधिक सहज, तेज और सीमलेस बाधारहित डिजिटल अनुभव मिल रहा है।
यदि आप भी अपने किसी विषय के नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं और री-इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरने की योजना बना रहे हैं, तो बिना किसी डर या संकोच के सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल https://postresult.cbseit.in/pvr/ पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। सर्वर अब पूरी तरह सुरक्षित है और साइबर सुरक्षा टीमें किसी भी अन्य संभावित खतरे से निपटने के लिए चौबीसों घंटे लाइव तैनात हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत या फर्जी लिंक पर क्लिक करने के बजाय केवल सीबीएसई की मुख्य और वेरिफाइड वेबसाइट का ही उपयोग करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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