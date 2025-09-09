cbse private students exam form 2026 last date online application CBSE प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू: बिना लेट फीस 30 सितम्बर तक, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़cbse private students exam form 2026 last date online application

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेरTue, 9 Sep 2025 02:06 PM
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना है, वे अब निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

बोर्ड के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। वहीं, जो विद्यार्थी इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे विलंब शुल्क के साथ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का संपूर्ण स्ट्रक्चर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीबीएसई हर वर्ष संबद्ध स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के साथ-साथ प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन करता है। नियमित विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा के साथ ही प्राइवेट स्टूडेंट्स भी उसी परीक्षा में शामिल होते हैं। इस बार भी यही व्यवस्था लागू होगी।

इस वर्ष परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि इस बार चार श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इनमें वे विद्यार्थी शामिल हैं जो पिछले वर्ष परीक्षा में असफल हो गए थे, जिनका कम्पार्टमेंट आया है, जो अंक सुधार (Improvement) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और इसके अलावा श्रेणी सुधार के इच्छुक विद्यार्थी। इन सभी वर्गों के विद्यार्थी वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 सितम्बर से शुरू कर दी गई है। सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स को अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिंक (Individual Candidates Link) के माध्यम से आवेदन करना होगा। यहां पर आवश्यक विवरण भरकर और शुल्क जमा करके विद्यार्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

गौरतलब है कि नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो चुकी थी। नियमित विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। इसके बाद उन्हें भी विलंब शुल्क देना होगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुल्क से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और विद्यार्थियों को वहीं से अद्यतन जानकारी लेकर आवेदन करना होगा। समयसीमा का पालन करना विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें लेट फीस का भुगतान न करना पड़े।

सीबीएसई द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार यदि विद्यार्थी 30 सितम्बर तक फॉर्म भरते हैं तो उन्हें केवल सामान्य शुल्क देना होगा। लेकिन 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आवेदन करने वालों को अतिरिक्त शुल्क यानी लेट फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

इस बार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

बोर्ड की ओर से जारी इस सूचना ने प्राइवेट विद्यार्थियों को राहत दी है क्योंकि अब उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है जो किसी कारणवश पिछली परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या जिन्हें अंकों में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है।

