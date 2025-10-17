CBSE Board 2026 Exams: सीबीएसई ने शीतकालीन स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा तारीखें की जारी
संक्षेप: CBSE Practical Exam Dates 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सर्दियों में शुरू होने वाले स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है।
CBSE Practical Exam Dates 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सर्दियों में शुरू होने वाले स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सर्कुलर के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल एसेसमेंट 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थी नोटिस अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
आमतौर पर, सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होती हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियों के दौरान स्कूल बंद रहते हैं, इसलिए बोर्ड ने लंबी शीतकालीन छुट्टियों से पहले परीक्षाएं पूरी करने के लिए टाइम टेबल पहले ही तय कर ली है। भारत और विदेशों के अन्य स्कूलों में, प्रैक्टिकल और इंटरनल एसेसमेंट हमेशा की तरह 1 जनवरी, 2026 से शुरू होंगे।
बोर्ड ने परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए स्कूलों को सख्त दिशा-निर्देश (SOPs) जारी किए हैं-
छात्रों की लिस्ट: स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिले, जिनके नाम ऑनलाइन 'उम्मीदवारों की लिस्ट (LOC) में बोर्ड को भेजे गए हैं।
मार्क्स अपलोड करना: स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने की तारीख से ही मार्क्स अपलोड करना शुरू कर देना होगा और यह काम अंतिम तारीख 6 दिसंबर तक पूरा करना जरूरी है।
मार्क्स में सुधार नहीं: अंक अपलोड करते समय, स्कूल प्रिंसिपल, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही मार्क्स ही अपलोड किए जाएं, क्योंकि एक बार अंक अपलोड होने के बाद कोई सुधार नहीं किया जाएगा।
एक ही मूल्यांकन: कक्षा 10वीं का आंतरिक मूल्यांकन और 12वीं का प्रैक्टिकल मूल्यांकन केवल एक बार आयोजित किया जाएगा। यदि छात्र बाद में दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो यही अंक लागू होंगे।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।