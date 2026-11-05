CBSE Practical Exam 2027: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल का शेड्यूल, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं
सीबीएसई ने 2026-27 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। सामान्य स्कूलों में 1 जनवरी 2027 और शीतकालीन क्षेत्रों में 9 नवंबर 2026 से परीक्षाएं होंगी।
CBSE Practical Exam Date Sheet 2027 : बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक सत्र 2026 27 के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, सामान्य स्कूलों में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं, पहाड़ी और शीतकालीन क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वहां कड़ाके की ठंड और जनवरी में स्कूलों के बंद रहने की संभावना को देखते हुए परीक्षाएं पहले ही करा ली जाएंगी। बोर्ड ने इस संबंध में सभी संबद्ध स्कूलों को जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं।
कब से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम?
सीबीएसई के मुताबिक, देश और विदेश में स्थित सामान्य स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। वहीं, शीतकालीन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के लिए अलग समय सारिणी तय की गई है। इन स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि सर्दियों के दौरान स्कूल बंद होने से परीक्षा और मूल्यांकन का काम प्रभावित न हो। स्कूलों को तय समय सीमा के भीतर सभी परीक्षाएं और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
10वीं के छात्रों के लिए खास निर्देश
सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन को लेकर भी अहम निर्देश दिया है। बोर्ड के मुताबिक, दसवीं के विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार आयोजित किया जाएगा। ऐसे में स्कूलों को खास सावधानी बरतनी होगी। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन छूटने न पाए। साथ ही सभी छात्रों के अंक निर्धारित समय के भीतर बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसमें लापरवाही होने पर विद्यार्थियों के परिणाम पर असर पड़ सकता है।
यहां देखें शेड्यूल
स्कूलों को समय पर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन की तैयारी पहले से कर लें। परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह बनाया जाए कि 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं का मूल्यांकन तय समय के भीतर पूरा हो सके। स्कूलों को सभी विद्यार्थियों के अंक समय पर अपलोड करने और बोर्ड की ओर से जारी समय सारिणी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा या मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
इसलिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्कूल के संपर्क में रहें और प्रैक्टिकल परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी समय समय पर लेते रहें। खासकर शीतकालीन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नवंबर से ही परीक्षा की तैयारी रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव