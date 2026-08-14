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भविष्य बचाने के लिए क्या करेगा बोर्ड; CBSE पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, नई मार्किंग ने बढ़ाई छात्रों की टेंशन

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को सख्त निर्देश दिए हैं कि नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में कम नंबर पाने के कारण कॉलेज एडमिशन में जूझ रहे 12वीं के छात्रों के हितों की रक्षा की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court News: 12वीं का इम्तिहान और उसके बाद कॉलेज में दाखिले की जद्दोजहद... ये वक्त किसी भी छात्र के लिए सबसे ज्यादा तनाव भरा होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। लेकिन क्या हो जब आपकी मेहनत पर किसी नई तकनीकी व्यवस्था की खामी पानी फेर दे? इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बोर्ड ने पहली बार कॉपियां जांचने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसका असर सीधे तौर पर बच्चों के नंबरों पर दिखा। कम मार्क्स की वजह से कई होनहार बच्चे अपने सपनों के कॉलेज में दाखिला लेने से चूक रहे हैं। अब इस गंभीर मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस अहम मामले की सुनवाई की। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को सख्त हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द ऐसे तरीके खोजे जिससे छात्रों को एंट्रेंस आधारित एडमिशन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल, कोर्ट को बताया गया कि कई छात्रों ने 12वीं की परीक्षा तो पास कर ली और अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम भी निकाल लिए। लेकिन, कॉलेज एडमिशन के लिए जो न्यूनतम नंबर चाहिए थे, वो सीबीएसई के इस नए मार्किंग सिस्टम के चलते उन्हें नहीं मिल पाए। मजबूरन इन छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ी। परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक सप्लीमेंट्री के नतीजे आते, तब तक कई कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। बेंच ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सीबीएसई से साफ शब्दों में कहा, "कृपया पता लगाएं कि आप इन छात्रों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं।" इसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई।

आखिर क्या है OSM सिस्टम और क्यों उठ रहे हैं सवाल?

इस पूरी उलझन की जड़ है बोर्ड का नया ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम, जिसे 2026 में पहली बार 12वीं की कॉपियां जांचने के लिए लागू किया गया है। याचिका में सीधा आरोप लगाया गया है कि बच्चों के कम नंबर आने की असली वजह इस सिस्टम में हुई गड़बड़ियां हैं। शिकायत इस बात की भी है कि इस बड़े तकनीकी बदलाव से पहले शिक्षकों को कोई ढंग की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सीबीएसई ने 9 फरवरी 2026 को OSM सिस्टम को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। उसी दिन एक और आदेश निकाला गया जिसमें शिक्षकों को कॉपियां जांचने के लिए पूरे दिन की छुट्टी देने की बात कही गई। इसके बाद 14 फरवरी को शिक्षकों के लॉगिन और पर्सनल क्रेडेंशियल्स अपडेट करने का सर्कुलर आ गया। फिर 18 फरवरी को कहा गया कि शिक्षक OSM ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर मॉक इवैल्यूएशन पूरा करें। आरोप है कि इस पूरी जल्दबाजी में शिक्षकों को सिस्टम चलाने की कोई आधिकारिक या व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ा है।

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छात्रों के भविष्य के साथ तकनीकी प्रयोग कितना सही?

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर बिना पूरी तैयारी के इसे थोप दिया जाए, तो नतीजे परेशान करने वाले हो सकते हैं। एक आम हिंदुस्तानी परिवार में 12वीं के नतीजों को लेकर वैसे ही भारी दबाव होता है। माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब कोई बच्चा एंट्रेंस निकाल ले और महज़ कॉपी जांचने के नए और अनजान तरीके की वजह से बोर्ड में पीछे रह जाए, तो ये पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका होता है। शिक्षकों की भी अपनी मजबूरियां हैं। सालों से कागज़-कलम से कॉपियां जांचने वाले मास्टरों को अचानक स्क्रीन पर बिठा देना और बिना किसी पुख्ता ट्रेनिंग के उनसे सौ फीसदी सटीक चेकिंग की उम्मीद करना बेमानी है। कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों आंखें गड़ाए रखना और एक नए सॉफ्टवेयर को समझना रातों-रात नहीं होता।

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सात साल में सबसे खराब रहा पासिंग पर्सेंटेज

इस नए सिस्टम का असर 13 मई को घोषित हुए 12वीं के नतीजों में साफ देखने को मिला। इस साल पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत गिरकर 85.2% पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 3.19% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये पिछले सात सालों में सबसे कम पासिंग पर्सेंटेज है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख उन हज़ारों छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है, जो सिस्टम की खामियों के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। अब सभी की निगाहें सीबीएसई पर टिकी हैं कि अदालत की इस सख्ती के बाद बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे निभाता है और परेशान छात्रों के लिए क्या बीच का रास्ता निकालता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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