CBSE : OSM रिहर्सल के दौरान सामने आई थीं स्टेप वाइज मार्किंग और ब्लाइंड चेकिंग समेत 36 खामियां
सीबीएसई की ओर से कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के चेकिंग के लिए लागू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत से पहले किए गए ड्राई रन रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के चेकिंग के लिए लागू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत से पहले किए गए ड्राई रन रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं। जनवरी 2026 में दिल्ली के पांच स्कूलों में हुए ओएसएम टेस्ट के बाद तैयार की गई आंतरिक रिपोर्ट में तकनीकी, संचालन और मूल्यांकन से जुड़ी कम से कम 36 खामियों का जिक्र किया गया था।
हिंदुस्तान टाइम्स को प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार ओएसएम सिस्टम में ऐसी कमियां थीं जो निष्पक्ष और एक लेवल के साथ कॉपी चेकिंग को प्रभावित कर सकती थीं। यह रिपोर्ट 21 जनवरी 2026 को आंतरिक पर्यवेक्षकों द्वारा सीबीएसई बोर्ड को सौंपी गई थी।
मई में सीबीएसई द्वारा जारी एक FAQ दस्तावेज (नतीजों को लेकर हुए विवाद के बाद यह आया था) बताता है कि बोर्ड को कम से कम कुछ समस्याओं के बारे में पहले से पता था, उसने जिन सुरक्षा उपायों को अपनाने की बात कही थी, उनमें से कई वही हैं जो जनवरी में सामने आई चिंताओं व समस्याओं में भी शामिल थे। CBSE ने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या उसके नतीजों पर एचटी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के FAQ में ड्राई रन को सिस्टम में किन बदलावों की जरूरत है, इसका एक खाका बताया गया था।
रिपोर्ट में क्या बताया गया, क्या क्या कमियां गिनाईं गई थीं
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यह सिस्टम मूल्यांकन करने वालों को अंक देते समय आपस में बातचीत करने, चर्चा करने या आम सहमति बनाने का कोई मौका नहीं देता, जो कि निष्पक्ष और एक समान मूल्यांकन के लिए बहुत जरूरी है।
- कॉपियों की ब्लाइंड चेकिंग व सरसरी जांच का अंदेशा भी जताया गया था।
- रिपोर्ट में इस बात की कमी भी बताई गई थी कि इसमें कॉपी को अंतिम रूप से जमा करने से पहले दोबारा जांचने और सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। गलतियां पाए जाने पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे अतिरिक्त हेड एग्जामिनर (AHEs) को जवाबों की कॉपियां मूल्यांकन करने वालों को वापस भेजने का मौका मिले।
- हेड एग्जामिनर अपनी पसंद की जवाबों की कॉपियों को दोबारा नहीं जांच पा रहे थे, क्योंकि एप्लीकेशन अपने आप ही कॉपियां बांट देता था, जिससे प्रभावी निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में रुकावट आती थी।
- रिपोर्ट में दर्ज दो खास बातें गड़बड़ी को साफ तौर पर दिखाती हैं
- जांच के बाद भी AHE को टिप्पणियां दिखाई नहीं देना।
- पोर्टल पर किए गए बदलावों को देखने का कोई इंतजाम न होना।"
तकनीकी कमियों ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया। रिपोर्ट में स्टेप वाइज मार्किंग के दौरान सुस्ती, ऑटो-सेव न होना, प्रश्न पत्रों और मार्किंग स्कीम को एक साथ न देख पाना, छात्रों द्वारा लिखित उत्तरों का डिजिटल रूप से दर्ज किए गए अंकों के पीछे छिप जाना, विषय-कोड में गड़बड़ियां और अधूरे उत्तरों के लिए प्रश्न-अंक ग्रेडिंग का कोई प्रावधान न होना जैसी कमियों को उजागर किया गया।
- इसमें मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त आंसशीट चेक करने में अनिच्छा भी बताई गई।
- रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि लंबे उत्तरों को तार्किक भागों में विभाजित नहीं किया गया था, जिससे विसंगति और थकान की संभावना बढ़ जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) में क्या कहा गया
छात्रों द्वारा अंकों को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर CBSE का 18 मई का FAQ दस्तावेज, जिसका शीर्षक 'OSM के बारे में जानें' था, जारी किया गया था। FAQ में कहा गया कि सेव विकल्प जोड़ा गया है, अंक हटाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और लिखित सामग्री को छिपाने वाले अंकों की समस्या को ठीक कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि उच्च क्षमता वाले सर्वरों का उपयोग करके नेट स्पीड की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। ड्राई-रन रिपोर्ट में इन सभी कमियों को उजागर किया गया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी