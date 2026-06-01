Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

OSM सिस्टम में खामी, सुरक्षा चूक पर सख्त कार्रवाई; क्या ऐक्शन लेगा CBSE

Himanshu Tiwari हिन्दुस्तान टाइम्स
share

CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आने के बाद बोर्ड ने सेवा प्रदाता कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

OSM सिस्टम में खामी, सुरक्षा चूक पर सख्त कार्रवाई; क्या ऐक्शन लेगा CBSE

देश भर के लाखों छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन करने वाली सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार विवाद परीक्षा परिणामों को लेकर नहीं, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को लेकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन पोर्टल की कमजोरियों को उजागर किए जाने के बाद बोर्ड को सफाई देनी पड़ी और अब सेवा प्रदाता कंपनी पर आर्थिक दंड लगाने की तैयारी शुरू हो गई है।

सोशल मीडिया पर सामने आई सुरक्षा खामी

मामला तब सुर्खियों में आया जब एक एथिकल हैकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि सीबीएसई की ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़ी कुछ फाइलें सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती थीं। उसके अनुसार क्लाउड स्टोरेज में रखे गए दस्तावेजों और उत्तर पुस्तिकाओं तक बिना किसी विशेष अनुमति के पहुंच संभव थी। इस दावे के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा किए गए, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। छात्रों और अभिभावकों के बीच यह चिंता बढ़ गई कि कहीं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं या व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा प्रभावित तो नहीं हुई।

CBSE ने माना, कमजोरियों पर किया गया काम

विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने बयान जारी कर कहा कि वह मूल्यांकन पोर्टल में सामने आ रही कमजोरियों पर लगातार नजर रखे हुए था। बोर्ड के अनुसार विभिन्न सरकारी संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली गई। बोर्ड ने दावा किया कि जिन कमजोरियों की पहचान हुई थी, उन्हें नियंत्रित कर लिया गया है और अन्य संभावित खतरों की भी जांच की जा रही है। साथ ही सिस्टम को अधिक सुरक्षित वातावरण में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

सेवा प्रदाता कंपनी पर लगेगा जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक, ओएसएम सेवा प्रदान कर रही हैदराबाद स्थित कोएम्प्ट एडु टेक कंपनी के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि यदि सेवा प्रदाता की ओर से सुरक्षा या संचालन संबंधी लापरवाही साबित होती है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। बोर्ड के टेंडर दस्तावेजों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी और सुरक्षा संबंधी गलतियों के लिए सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी गंभीर समस्या को निर्धारित समय में ठीक नहीं करने पर लाखों रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।

क्या था टेंडर में दंड का प्रावधान?

अगस्त 2025 में जारी टेंडर दस्तावेज के अनुसार, सूचना लीक, सुरक्षा चूक, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग में गंभीर त्रुटियां और डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ‘क्रिटिकल मिस्टेक’ की श्रेणी में रखा गया था। यदि ऐसी किसी समस्या के समाधान में देरी होती है तो हर 15 मिनट की अतिरिक्त देरी पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा समस्या के कारणों की रिपोर्ट और सुधार योजना समय पर नहीं देने पर भी अलग से दंड निर्धारित है।

ये भी पढ़ें:इकाना स्टेडियम वाले सवाल ने बढ़ाई उलझन, कैसा रहा यूपी बीएड का पेपर

ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान क्यों नहीं बचा?

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती टेंडर में दोषी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का विकल्प मौजूद था। लेकिन बाद में जारी संशोधन (कोरिजेंडम) में इस प्रावधान को हटा दिया गया। संशोधित नियमों के अनुसार अब बोर्ड सुरक्षा जमा राशि जब्त कर सकता है, प्रदर्शन बैंक गारंटी पर कार्रवाई कर सकता है या अनुबंध समाप्त कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार टेंडर में नहीं रखा गया।

ये भी पढ़ें:UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल, क्या था पेपर

डेटा लीक या सिर्फ सुरक्षा कमजोरी?

सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का लीक होना और सिस्टम में सुरक्षा कमजोरी होना दो अलग बातें हैं। बोर्ड का कहना है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाएं लीक नहीं हुई हैं और अब पूरा डेटा सुरक्षित है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी माना कि कुछ कमजोरियां मौजूद थीं, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। इसी आधार पर सेवा प्रदाता कंपनी की जिम्मेदारी तय करने और दंड लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:41424 पदों के लिए यूपी होमगार्ड रिजल्ट कब तक, योगी सरकार ने दे दिए संकेत

गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणामों को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना था, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी इस घटना ने डिजिटल परीक्षा प्रबंधन प्रणालियों की विश्वसनीयता पर नई बहस छेड़ दी है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
CBSE Cbse Exam
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।