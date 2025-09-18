नाम और विषय कोड में गलती बर्दाश्त नहीं, बोर्ड एग्जाम को लेकर CBSE सख्त; 13 अक्टूबर की तारीख अहम

CBSE News: सीबीएसई ने 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों को LOC फॉर्म भरने में पूरी सतर्कता बरतने को कहा। करेक्शन विंडो 13 से 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी।

CBSE News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025-26 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्लास 10 और 12 के उम्मीदवारों की लिस्ट (LOC) से जुड़ा अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को साफ चेतावनी दी है कि छात्रों के नाम, जन्मतिथि और विषय चयन में जरा-सी भी गलती न हो, वरना उसकी जिम्मेदारी सीधे स्कूलों पर होगी। सीबीएसई ने कहा है कि इस बार करेक्शन विंडो 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। इस दौरान स्कूल पहले से सबमिट किए गए डेटा में भी सुधार कर सकेंगे।

किन-किन चीजों पर रखना होगा ध्यान बोर्ड ने साफ किया है कि छात्रों के नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और विषयों का चुनाव एडमिशन रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। खासकर विषय कोड्स चुनते वक्त स्कूलों को ज्यादा सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

क्लास 10 के लिए : हिंदी A (002), हिंदी B (085), उर्दू A (003), उर्दू B (303), मैथ्स स्टैंडर्ड (041), मैथ्स बेसिक (241) जैसे विषयों के कोड सही से दर्ज करने होंगे।

क्लास 12 के लिए : हिंदी कोर (302), हिंदी इलेक्ट्रिव (002), इंग्लिश कोर (301), इंग्लिश इलेक्ट्रिव (001), संस्कृत कोर (322), संस्कृत इलेक्ट्रिव (022), उर्दू कोर (303), उर्दू इलेक्ट्रिव (003), मैथ्स (041), एप्लाइड मैथ्स (241) आदि विषयों का ध्यान रखना जरूरी है। एडिट करने पर लग सकता है अतिरिक्त शुल्क सीबीएसई ने बताया कि अगर कोई स्कूल समय पर LOC जमा कर चुका है और फीस भी भर दी है, लेकिन बाद में गलती पकड़ में आती है, तो भी अंतिम तिथि तक सुधार संभव है। हालांकि, ऐसे मामलों में एडिट करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सुधार की प्रक्रिया के बाद हर छात्र के लिए डेटा वेरिफिकेशन स्लिप जेनरेट की जाएगी। अगर उस स्तर पर भी कोई त्रुटि मिलती है, तो स्कूलों को उसे अपडेट करने का अंतिम मौका मिलेगा।