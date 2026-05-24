सीबीएसई तीन भाषा नीति: कक्षा 6 से इसी सत्र में लागू होगा नया नियम, छात्रों को पढ़नी होंगी 2 भारतीय भाषाएं
CBSE Three-Language Formula:सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति-2026 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा के तहत माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा (आर-3) को लागू करने की विस्तृत रूपरेखा जारी की है।
CBSE Three-Language Formula: सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति-2026 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा के तहत माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा (आर-3) को लागू करने की विस्तृत रूपरेखा जारी की है। यह व्यवस्था 2026-27 सत्र से कक्षा छह में लागू होगी। बोर्ड के अनुसार इसका उद्देश्य छात्रों में बहुभाषिक क्षमता का विकास करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र कम से कम दो भारतीय भाषाओं की पढ़ाई करें।
● सीबीएसई में तीसरी भाषा (आर-3) व्यवस्था कब से लागू होगी?
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में तीसरी भाषा (आर-3) व्यवस्था 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा छह में लागू होगी।
● आर-3 व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या है?
विद्यार्थियों में बहुभाषिक क्षमता विकसित करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र कम से कम दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन करें।
● क्या आर-3 के लिए कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा होगी?
नहीं, आर-3 के लिए कोई अलग बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से होगा।
● क्या आर-3 में पास होना अनिवार्य होगा?
हां, सीबीएसई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आर-3 में सफल होना अनिवार्य होगा।
5. सवाल: अंकपत्र में आर-3 का परिणाम कैसे दिखाया जाएगा?
अंकपत्र में आर-3 के लिए ‘योग्य’ या ‘अयोग्य’ दर्ज किया जाएगा।
● क्या छात्र एक ही भाषा को आर-1, आर-2 और आर-3 में चुन सकते हैं?
नहीं, एक ही भाषा को एक से अधिक स्तर पर नहीं चुना जा सकेगा। तीनों स्तरों पर अलग-अलग भाषाएं होंगी।
● जिन छात्रों ने पहले कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ी है, उनके लिए क्या नियम होगा?
जिन छात्रों ने कक्षा 6 से 8 तक कोई भारतीय भाषा नहीं पढ़ी है, उनके लिए भी आर-3 में किसी भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा।
● स्कूलों में भाषा शिक्षकों की कमी होने पर सीबीएसई ने क्या सुझाव दिया है?
सीबीएसई ने साझा शिक्षक व्यवस्था, डिजिटल कक्षाएं, अतिथि शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षकों की मदद लेने का सुझाव दिया है। जिससे योजना प्रभावी ढंग से लागू हो सके।
● क्या किसी श्रेणी में स्कूलों को इससे छूट भी दी गई है ?
विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों को दो भारतीय भाषाएं लागू करने की शर्त से छूट दी गई है। दिव्यांग बच्चों को विशेष छूट मिलेगी और विदेशी या अस्थायी छात्रों को राहत दी जा सकेगी।
● क्या नई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी ?
2026-27 में कक्षा 9 में आर-3 अनिवार्य होगा। 2027-28 में यही छात्र कक्षा 10 में जाएंगे और तब भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। संक्रमण काल में कक्षा 9 के छात्रों को कक्षा 6 स्तर की पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा। जबकि, कक्षा 10 में कक्षा 7 के स्तर की किताबें पढ़ाई जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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