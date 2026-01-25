Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE Makes Mental Health and Career Counsellors Mandatory in All Affiliated Schools for Student Well-being
CBSE Mental Health Counsellor: CBSE का ऐतिहासिक फैसला, सभी स्कूलों में मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलर अनिवार्य

CBSE Mental Health Counsellor: CBSE का ऐतिहासिक फैसला, सभी स्कूलों में मेंटल हेल्थ और करियर काउंसलर अनिवार्य

संक्षेप:

CBSE Mental Health Counsellor: सीबीएसई ने अब अपने सभी एफिलेटेड स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने परिसर में विशेष रूप से ट्रेंड मेंटल हेल्थ काउंसलर और करियर काउंसलर की नियुक्ति करें।

Jan 25, 2026 09:50 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Mental Health Counsellor: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूली शिक्षा के ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए छात्र कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने अब अपने सभी एफिलेटेड स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने परिसर में विशेष रूप से ट्रेंड मेंटल हेल्थ काउंसलर और करियर काउंसलर की नियुक्ति करें। यह निर्णय छात्रों के बीच बढ़ते स्ट्रेस, बोर्ड परीक्षाओं के दबाव और भविष्य को लेकर होने वाली दुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता

CBSE के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि छात्रों का मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। अक्सर छात्र पढ़ाई के बोझ, सहपाठियों के दबाव और पारिवारिक उम्मीदों के कारण मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। स्कूल में मेंटल हेल्थ काउंसलर होने से छात्रों को एक ऐसा सुरक्षित मंच मिलेगा जहां वे बिना किसी डर के अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे। यह काउंसलर छात्रों को डिप्रेशन, एंग्जायटी और व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे।

करियर को लेकर सही दिशा की जरूरत

मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ करियर काउंसलिंग को भी अनिवार्य बनाया गया है। वर्तमान में बाजार में करियर के अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, जिसके कारण छात्र अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि 10वीं या 12वीं के बाद उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। करियर काउंसलर न केवल छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही विषय चुनने में मदद करेंगे, बल्कि उन्हें बदलते ग्लोबल जॉब मार्केट की जानकारी भी देंगे।

स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को केवल नाम के लिए काउंसलर नहीं रखने हैं, बल्कि उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (जैसे साइकोलॉजी में डिग्री और काउंसलिंग में स्पेसलाइजेशन) होनी चाहिए। CBSE ने स्कूलों को हिदायत दी है कि वे काउंसलर की जानकारी बोर्ड के डेटाबेस में भी अपडेट करें। इसके साथ ही, स्कूलों को नियमित अंतराल पर छात्रों और अभिभावकों के लिए मेंटल हेल्थ वर्कशॉप आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है।

शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने CBSE के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि किशोरावस्था के दौरान बच्चों को सही मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्कूल में ही एक्सपर्ट सहायता मिलने से न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि वे एक बेहतर और संतुलित व्यक्तित्व के रूप में भी उभरेंगे।

यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के उन उद्देश्यों के अनुरूप है, जो छात्रों के हॉलिस्टिक डेवलेपमेंट की बात करते हैं। अब स्कूलों की जिम्मेदारी केवल सिलेबस पूरा करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन्हें प्रत्येक बच्चे के मानसिक सुकून और उज्ज्वल भविष्य का सारथी भी बनना होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
