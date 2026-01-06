Hindustan Hindi News
CBSE Launches Free Psychological Counselling for Class 10, 12 Students Ahead of Board Exams
CBSE Free Counselling: सीबीएसई की फ्री काउंसलिंग सेवा शुरू, एक्सपर्ट्स देंगे एग्जाम स्ट्रेस कम करने के लिए टिप्स

CBSE Free Counselling: सीबीएसई की फ्री काउंसलिंग सेवा शुरू, एक्सपर्ट्स देंगे एग्जाम स्ट्रेस कम करने के लिए टिप्स

संक्षेप:

CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई ने परीक्षा के इस स्ट्रेसफुल समय में छात्रों और उनके अभिभावकों को स्ट्रेस से बचाने के लिए अपनी वार्षिक ‘फ्री साइकोलाॅजिल काउंसलिंग’ सेवा शुरू कर दी है।

Jan 06, 2026 03:37 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Psycho-Social Counselling : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। परीक्षा के इस स्ट्रेसफुल समय में छात्रों और उनके अभिभावकों को स्ट्रेस से बचाने के लिए सीबीएसई ने अपनी वार्षिक ‘फ्री साइकोलाॅजिल काउंसलिंग’ सेवा शुरू कर दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मन से परीक्षा का डर निकालना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।

दो चरणों में मिलेगी मदद

सीबीएसई की यह काउंसलिंग सेवा विशेष रूप से छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख माध्यमों से सहायता प्रदान की जा रही है:

1. आईवीआरएस (IVRS) के जरिए सहायता: बोर्ड ने एक टोल-फ्री नंबर 1800-11-8004 जारी किया है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद छात्र और अभिभावक अपनी सुविधानुसार भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) का चयन कर सकते हैं। आईवीआरएस के माध्यम से परीक्षा की तैयारी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस दूर करने के टिप्स और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) की जानकारी रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

2. टेली-काउंसलिंग सेवा: बोर्ड ने अनुभवी एक्सपर्ट, प्रिंसिपल्स और प्रशिक्षित काउंसलर्स की एक टीम बनाई है। ये एक्सपर्ट पर्सनल रूप से छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें साइकोलाॅजिल काउंसलिंग देते हैं। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस साल काउंसलिंग टीम में न केवल भारत बल्कि विदेशों (जैसे यूएई, ओमान और कतर) के एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं।

सोशल मीडिया और वेबसाइट का उपयोग

सीबीएसई ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 'काउंसलिंग' का एक समर्पित सेक्शन भी बनाया है। यहां छात्रों के लिए पॉडकास्ट, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स उपलब्ध हैं। बोर्ड ने 'एग्जाम वारियर्स' और 'मानोदर्पण' जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों को यह समझाने का प्रयास किया है कि परीक्षा केवल जीवन का एक हिस्सा है, जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं।

अभिभावकों के लिए भी सलाह

इस काउंसलिंग सत्र में केवल छात्रों को ही नहीं, बल्कि अभिभावकों को भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि घर का माहौल शांत और पॉजिटिव रखने से छात्र बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों पर मार्क्स का दबाव न डालें और उनके साथ फ्रैंडली व्यवहार करें।

सीबीएसई की यह सेवा परीक्षा समाप्त होने तक जारी रहेगी। यदि आप या आपके आसपास कोई छात्र परीक्षा को लेकर चिंतित है, तो वे सीबीएसई के इस हेल्पलाइन नंबर का लाभ उठा सकते हैं।

