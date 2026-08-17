KVS NVS टियर 2 रिजल्ट जारी, कंप्यूटर साइंस टीचर से लेकर स्टेनोग्राफर तक; इन पदों के नतीजे आए
सीबीएसई ने केवीएस-एनवीएस टियर 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में पीजीटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर पद के नतीजे घोषित किए गए हैं।
पिछले चार महीने से जिस खबर का इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे थे, वो आखिरकार आ गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की भर्ती परीक्षा के टियर 2 का रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से घोषित करना शुरू कर दिया है। मार्च 2026 में हुई इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर जारी किया, जिसका सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो शिक्षक और गैर-शिक्षक, दोनों तरह के पदों के लिए महीनों से मेहनत कर रहे थे।
सीबीएसई की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, केवीएस और एनवीएस में अलग-अलग शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों के लिए टियर 2 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना नतीजा आधिकारिक पोर्टल examinationservices.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। पहले चरण में जिन पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें पीजीटी (कंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंप्यूटर साइंस), फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 शामिल हैं। यानी अगर आपने इन चारों में से किसी भी पद के लिए परीक्षा दी थी, तो अब आपके लिए इंतजार खत्म हो चुका है।
कैसे देखें अपना स्कोरकार्ड?
अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को कैंडिडेट लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर पूरा रिजल्ट खुल जाएगा, जिसमें टियर 2 में मिले अंक और आगे की प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति साफ तौर पर दिखाई देगी। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में यह भी बताया कि पीजीटी (कंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) और फाइनेंस ऑफिसर पद के लिए जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन्हें इंटरव्यू कॉल लेटर उनके संबंधित एप्लिकेशन लॉगिन में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब साफ है, अलग से कोई नोटिफिकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अपने लॉगिन में जाकर चेक करते रहना होगा।
वहीं स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की बात करें तो उनके लिए स्किल टेस्ट कॉल लेटर भी उसी आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि स्किल टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी और बुलावा पत्र पोर्टल पर ही मिलेगा। इसके अलावा, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे किसी भी तरह की जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, ताकि किसी अफवाह या गलत सूचना का शिकार न हों।
ईएमआरएस के नतीजे इस चरण में शामिल नहीं
गौरतलब है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी ईएमआरएस के नतीजे इस चरण में शामिल नहीं हैं। सीबीएसई ने साफ किया है कि ईएमआरएस से जुड़े पदों का रिजल्ट अलग से घोषित किया जाएगा, जिसकी तारीख फिलहाल सामने नहीं आई है। बोर्ड ने यह भी बताया कि बाकी बचे पदों के नतीजे भी तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में चरणबद्ध तरीके से इन्हें भी जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए हुई टियर 1 परीक्षा जनवरी 2026 में हुई थी, जबकि टियर 2 परीक्षा मार्च के अंतिम हफ्ते में आयोजित हुई। यह भर्ती प्रक्रिया कुल मिलाकर करीब 15 हजार से ज्यादा पदों के लिए चल रही है, जिसमें केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और अलग-अलग विषयों के हिसाब से रिजल्ट तैयार करना समय लेने वाला काम है, यही वजह है कि बोर्ड इसे चरणों में जारी कर रहा है।
फिलहाल जिन उम्मीदवारों के नतीजे आ चुके हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। बाकी पदों के उम्मीदवारों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन बोर्ड की तरफ से मिले संकेतों के मुताबिक यह इंतजार बहुत लंबा नहीं खिंचेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव