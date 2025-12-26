CBSE ने जारी किया KVS-NVS भर्ती टियर 1 परीक्षा का पूरा शेड्यूल, एग्जाम सीटी भी सामने आई
केवीएस और नवोदय भर्ती की टियर-1 परीक्षा जनवरी 2026 में दो दिन होगी। परीक्षा शहर तय हैं और एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी होंगे।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती अधिसूचना 01/2025 के तहत टियर-1 परीक्षा का पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके लिए अब इंतजार खत्म हो चुका है। परीक्षा की तारीखें, शिफ्ट, पदों का ब्योरा और एग्जाम सिटी से जुड़ी अहम जानकारी एक साथ जारी कर दी गई है।
टियर-1 परीक्षा की तारीखें और शिफ्ट
सीबीएसई के अनुसार टियर-1 परीक्षा केवल दो दिनों में जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और सभी शिफ्ट की अवधि दो घंटे की रहेगी।
- 10 जनवरी 2026 (शनिवार):
सुबह की शिफ्ट: सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक
इस शिफ्ट में प्राथमिक शिक्षक, जूनियर सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट पदों की परीक्षा होगी।
दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक
इस सत्र में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कैडर के अंतर्गत मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
वरिष्ठ और शिक्षण पदों की परीक्षा
- 11 जनवरी 2026 (रविवार):
सुबह की शिफ्ट: सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक
इस शिफ्ट में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्नातकोत्तर शिक्षक पदों के लिए परीक्षा होगी।
दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक
इस सत्र में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और विविध शिक्षक पदों के साथ-साथ लाइब्रेरियन, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी, जूनियर ट्रांसलेटर, सहायक अभियंता, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 और ग्रेड-2 पद शामिल होंगे।
परीक्षा शहर की जानकारी ऐसे करें चेक
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर पहले ही उन सभी उम्मीदवारों को आवंटित कर दिए गए हैं जिन्होंने समय पर आवेदन पूरा किया था। अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देखनी होगी। लॉगिन के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 2598 अंकों से शुरू होता है, और पंजीकरण के समय बनाया गया पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। आवेदन संख्या से लॉगिन मान्य नहीं होगा। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि परीक्षा शहर बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।
एडमिट कार्ड और आगे की अपडेट
टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से दो दिन पहले ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और जरूरी दिशा-निर्देश दिए होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से सीबीएसई, केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी नए अपडेट से चूक न हो। यह जानकारी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत सीटीईटी निदेशक द्वारा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से साझा की गई है।