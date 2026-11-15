कॉपियां जांचीं, अब मेहनताना पाने की बारी... एक गलती और अटक जाएगा शिक्षकों का पैसा
सीबीएसई ने आईपीएस पोर्टल पर कक्षा 10 और 12 के मूल्यांकन रिकॉर्ड जांचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों के पास 26 नवंबर तक का समय है।
बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने में दिन रात एक करने वाले शिक्षकों का मेहनताना अब एक गलत अंक पर अटक सकता है। बैंक खाते का एक नंबर गलत हुआ या आईएफएससी कोड में चूक रह गई तो भुगतान लटक सकता है। सीबीएसई ने इसी खतरे को देखते हुए मूल्यांकन केंद्रों के मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाथ में अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11 नवंबर 2026 को सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि आईपीएस स्पॉट इवैल्युएशन पोर्टल पर सारा डेटा भरा जाए। फिर उसे जांचा जाए और भुगतान की जानकारी फ्रीज की जाए। यह सब 15 दिन के भीतर होना है। आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 तय की गई है।
मामला सत्र 2025-26 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच से जुड़ा है। यह पोर्टल 16 सितंबर 2026 को शुरू हुआ था। मकसद था कि शिक्षकों और दूसरे अधिकारियों को उनका भुगतान बिना देरी और बिना गड़बड़ी के मिल सके।
कक्षा 12 में क्या बदला
कक्षा 12 के लिए बोर्ड ने पोर्टल से पुराना फाइनल किया हुआ डेटा हटा दिया है। उसकी जगह ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मिले असली मूल्यांकन रिकॉर्ड डाले गए हैं। इनमें हेड एग्जामिनर और असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के साथ एग्जामिनर का ब्योरा भी है।
मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों को इन चीजों की जांच करनी होगी या जरूरत पड़ने पर इन्हें भरना होगा -
- बैंक खाता नंबर
- आईएफएससी कोड
- मोबाइल नंबर
- ओएसिस आईडी
- शिक्षकों और स्टाफ के नाम और उनकी स्पेलिंग
लॉगिन न होने वालों को राहत
बोर्ड ने उन शिक्षकों के लिए भी रास्ता खोला है जिनकी हाजिरी ओएसएम लॉगिन में दर्ज नहीं हो पाई। अगर कोई शिक्षक केंद्र पर पूरे दिन मौजूद रहा लेकिन उसका लॉगिन रिकॉर्ड नहीं बना तो भी उसे उस दिन का भत्ता मिलेगा। आने जाने का खर्च और खाने का पैसा भी मिलेगा। इसके लिए मुख्य नोडल पर्यवेक्षक को दावा बनाकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजना होगा। वहां जांच के बाद भुगतान होगा।
कक्षा 10 में तारीख भरने की सुविधा
कक्षा 10 के लिए पोर्टल पर मूल्यांकन की तारीखें दर्ज करने का नया विकल्प जोड़ा गया है। पर्यवेक्षकों को वे तारीखें भरनी होंगी जब जांच का काम पूरा हुआ। हर केंद्र पर मूल्यांकन खत्म होने की तारीख पोर्टल पर पहले से मौजूद है। पहले जो जानकारी भरी जा चुकी है उसे सुधारा भी जा सकता है। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं भरा वे नई सुविधा से भर सकते हैं।
डेटा जांचने का सही तरीका
बोर्ड ने पूरा क्रम समझाया है। सबसे पहले मुख्य नोडल पर्यवेक्षक अपना ब्योरा भरेगा। इसके बाद हेड एग्जामिनर, बाकी पदाधिकारियों और सहायक स्टाफ की जानकारी दर्ज होगी। हर व्यक्ति के कार्य दिवस उसकी हाजिरी से मेल खाने चाहिए।
सारी एंट्री के बाद "वैलिडेट डेटा" का विकल्प चुनना होगा। यह गलतियां पकड़ता है। फाइनल करने से पहले इन्हें सुधारना जरूरी है। बोर्ड ने एक घोषणा प्रमाणपत्र भी जोड़ा है। पर्यवेक्षक को इसे ध्यान से पढ़कर पुष्टि करनी होगी कि भरी गई जानकारी सही है।
एक बार प्रमाणित हुआ तो सब खत्म
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाणन की प्रक्रिया अंतिम है। पर्यवेक्षक जैसे ही डेटा प्रमाणित करेगा उसमें कोई बदलाव या सुधार नहीं हो सकेगा। बोर्ड उसी डेटा के आधार पर भुगतान करेगा। इसलिए खाता नंबर, आईएफएससी कोड, नाम और ड्यूटी का ब्योरा बहुत सोच समझकर जांचना होगा। रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने पास रखने की सलाह भी दी गई है।
बोर्ड ने सभी पर्यवेक्षकों से साफ कहा है कि तय समय में यह काम पूरा करें। वरना भुगतान से जुड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। शिक्षकों को भी सलाह है कि अपने केंद्र के पर्यवेक्षक से बात करके अपना ब्योरा एक बार खुद देख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव