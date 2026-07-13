CBSE का बड़ा तोहफा, छात्र फ्री में सीखेंगे AI, Python और Cyber Security, 19 ऑनलाइन कोर्स शुरू
सीबीएसई ने आठवीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को नई तकनीक सिखाने के लिए एनडीयू पोर्टल पर एआई, पाइथन और वेब डिजाइनिंग समेत 19 फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं।
बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अब कोई शौक नहीं, बल्कि एक बड़ी जरूरत बन गया है। आज दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें हर तरफ बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है। ऐसे में हमारे बच्चों का इन नई तकनीकों से रू-ब-रू होना बेहद जरूरी है। अक्सर माता-पिता को इस बात की फिक्र सताती है कि उनका बच्चा भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होगा। इसी फिक्र को दूर करने और छात्रों को स्कूल के दिनों में ही 'फ्यूचर रेडी' बनाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने एक बेहद ही शानदार कदम उठाया है।
अब आठवीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल की नियमित पढ़ाई के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गुर भी बिल्कुल मुफ्त में सीख सकेंगे। बोर्ड ने बच्चों के लिए 19 ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं, जो सीधे तौर पर आज की इंडस्ट्री और रोजगार से जुड़े हैं।
NDU पोर्टल पर मिलेगा खजाना
सीबीएसई ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) की डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) के साथ मिलकर इस खास पहल की शुरुआत की है। इन 19 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से छात्र-छात्राएं घर बैठे नई तकनीक की बारीकियों को आसानी से समझ सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अभिभावकों को कोई भारी-भरकम फीस चुकाने की जरूरत नहीं है। इन कोर्सेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे बिना किसी दबाव के, बहुत ही सहज तरीके से चीजों को सीख सकें और स्कूल लेवल पर ही उनकी बुनियाद मजबूत हो जाए।
कौन-कौन से कोर्स हैं शामिल?
बोर्ड ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि बच्चों को हर उस फील्ड की जानकारी मिले, जिसकी आज के दौर में सबसे ज्यादा डिमांड है। इस लिस्ट में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कई मजेदार और काम के विषय शामिल किए गए हैं। छात्र अपनी पसंद और दिलचस्पी के हिसाब से इनमें से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं -
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): इसमें जेनरेटिव एआई और 'युवा एआई फॉर ऑल' जैसे प्रोग्राम शामिल हैं।
- कोडिंग और प्रोग्रामिंग: पाइथन लैंग्वेज और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स से जुड़े कोर्स।
- एडवांस टेक्नोलॉजी: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी।
- डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग: वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग और चिपक्राफ्ट।
- कोर इलेक्ट्रॉनिक्स: सेमीकंडक्टर डिजाइन, आरटीएल, आईपी इंटीग्रेशन और एसओसी साइनऑफ से जुड़ी ट्रेनिंग।
अपनी मर्जी और अपने समय से करें पढ़ाई
इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत इनकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी सहूलियत है। अक्सर स्कूली बच्चों के पास होमवर्क और ट्यूशन के बाद ज्यादा वक्त नहीं बचता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन ऑनलाइन कोर्सेज को अलग-अलग अवधि में बांटा गया है। अगर किसी बच्चे के पास कम समय है, तो वह छोटे कोर्स चुन सकता है जो महज डेढ़ घंटे में पूरे किए जा सकते हैं। वहीं, अगर कोई छात्र किसी विषय को गहराई से समझना चाहता है, तो उसके लिए 20 घंटे से ज्यादा के विस्तृत पाठ्यक्रम भी मौजूद हैं। यानी बच्चे अपने समय और सुविधा के हिसाब से कभी भी इन कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है यह पहल?
आज के समय में सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। रोजगार बाजार पूरी तरह से बदल चुका है और उन युवाओं की मांग सबसे ज्यादा है जिन्हें नई तकनीक की समझ हो। स्कूल के दिनों में इन विषयों को जानने और समझने का मौका मिलने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब वे इन तकनीकों के इस्तेमाल से वाकिफ होंगे, तो कॉलेज या आगे की पढ़ाई के दौरान उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इस पूरी पहल में सबसे ज्यादा जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कल में एआई हर सेक्टर का एक अहम हिस्सा होने वाला है।
कैसे करें इन कोर्सेज के लिए अप्लाई?
अगर आप या आपके बच्चे इन शानदार कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी और आसान है। इसके लिए किसी लंबे चौड़े फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। इच्छुक छात्रों को बस NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल ndu.digital/ पर जाना होगा। वहां जाकर वे अपनी पसंद के कोर्स का चयन कर सकते हैं और अपनी डिजिटल लर्निंग की इस नई और रोमांचक जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव