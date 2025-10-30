CBSE Datesheet 2026: सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 की फाइनल डेटशीट जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

संक्षेप: CBSE 10th-12th DateSheet 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी।

CBSE 10th-12th Datesheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। बोर्ड द्वारा पहले ही बताए गए एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, दोनों कक्षाओं के एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगे।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी। कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी।

10वीं की डेटशीट में हुआ बदलाव- सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। कई विषयों की परीक्षा तारीख को बदल दिया गया है। होम साइंस पेपर की तारीख को अब 26 फरवरी से बदलकर 18 फरवरी कर दी गई है। विभिन्न भाषाओं की परीक्षा अब 23 फरवरी को होगी। फ्रेंच भाषा की परीक्षा 10 मार्च को आयोजित की जाएगी।

10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव - CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 से एक बड़ा बदलाव लागू कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के आधार पर, कक्षा 10वीं के लिए साल 2026 में दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा और परीक्षा का तनाव कम होगा।

CBSE Board Exams Final Datesheet 2025 Link यह डेटशीट छात्रों को उनकी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करेगी। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट से पूरी डेटशीट डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। अब समय आ गया है कि छात्र अपने रिविज़न पर ध्यान केंद्रित करें और बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करें।

CBSE Board Exams Final Datesheet 2025: सीबीएसई बोर्ड फाइनल डेटशीट 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको Latest @ CBSE सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको डेटशीट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको कक्षा 10वीं या 12वीं टाईम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी।

6. अब आप सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए।