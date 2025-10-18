Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE fail in three language subjects in Class 8 must appear for all the exams in Class 9 CBSE directs
CBSE : 8वीं कक्षा में 3 भाषा विषय में फेल तो 9वीं में देनी होगी सभी की परीक्षा, सीबीएसई का निर्देश

Sat, 18 Oct 2025 07:16 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
आठवीं में तीन भाषा विषय में पास नहीं करने पर 9वीं में सभी भाषा की परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह निर्देश दिया है। आठवीं तक तीन भाषा विषय को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसमें पास करना भी अनिवार्य है। अगर इसमें से किसी भी भाषा विषय में अनुतीर्ण होते हैं तो आगे जिस भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां इन सबकी परीक्षा 9वीं में देनी पड़ेगी। बोर्ड परीक्षा में बच्चों को मुख्य विषयों के साथ भाषा विषय में अंक एक्सचेंज करने की सुविधा देने को लेकर यह निर्देश दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य विषय को छठे विषय से और भाषा को सातवें विषय से परीक्षार्थी बदल सकेंगे।

पहले पांच विषयों में शामिल भाषा विषय में फेल होने पर सातवें विषय से परीक्षार्थी बदल सकेंगे। बदलने की अनुमति की शर्त होगी कि सातवें विषय में भी कोई भाषा विषय ही बच्चे ने लिया हो। इसबार 10वीं बोर्ड की परीक्षा दो बार ली जा रही है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 10वीं बोर्ड की पहली परीक्षा में तीन से कम पेपर में उपस्थित रहने वाले दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

पहला परिणाम कम्पार्टमेंट तो उसी श्रेणी में देनी होगी दूसरी परीक्षा

बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का प्रथम परीक्षा परिणाम कम्पार्टमेंट है, ऐसे छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को एकल विषयों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (छठे वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विशेष अनिवार्य विषय को कौशल विषय से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम की इसी के अनुसार गणना की जाएगी।

यदि कोई छात्र पहले पांच विषयों में से किसी भी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा से प्रतिस्थापित किया जाएगा, बशर्ते कि उसने सातवें भाषा विषय में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
