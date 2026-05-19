सीबीएसई 12वीं की कॉपियों की स्कैन कॉपी मंगाने की लास्ट डेट बढ़ी, वेबसाइट में खराबी के बाद लिया फैसला
CBSE: सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई डिजिटल कॉपियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 23 मई 2026 तक आगे बढ़ा दिया है ।
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है । सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई डिजिटल कॉपियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है । बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, यह फैसला सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट पर आई तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ।
सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम के बाद मिलने वाली पोस्ट-वेरिफिकेशन सुविधाओं के दौरान सीबीएसई की वेबसाइट पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थीं । छात्रों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त और उचित समय मिल सके, इसी उद्देश्य से बोर्ड ने अंतिम तिथि को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ।
अब किस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन?
सीबीएसई बोर्ड के नए आदेश के अनुसार, कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए समय-सारणी में यह बदलाव किया गया है। बोर्ड के पहले के नियमों के मुताबिक, छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मई 2026 तय की गई थी । वेबसाइट में गड़बड़ी के बाद अब छात्र 23 मई 2026 तक अपनी कॉपियों की स्कैन प्रति मंगाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ।
बोर्ड ने देश भर के सभी परीक्षार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे इस बढ़े हुए समय का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी अंतिम समय की हड़बड़ी के समय रहते आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें । इसके साथ ही, बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि इस सुविधा के लिए तय किए गए अन्य सभी नियम, शर्तें और शुल्क पहले की तरह ही रहेंगे, उनमें कोई और बदलाव नहीं किया गया है ।
आवेदन शुल्क
उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को ₹100 का शुल्क देना होगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसकी कक्षा 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन में कोई गलती हुई है, तो वह विस्तारित अवधि के भीतर द्वारका, नई दिल्ली स्थित सीबीएसई एकीकृत कार्यालय परिसर के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए तुरंत आवेदन कर सकता है ।
आंसर-शीट देखने के बाद यदि छात्र को लगता है कि किसी विशिष्ट प्रश्न में उसे सही अंक नहीं मिले हैं, तो वह केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों (अधिकतम 10 प्रश्न) के पुनर्मूल्यांकन के लिए चुनौती दे सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न ₹25 का शुल्क देय होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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