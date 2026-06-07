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CBSE: सीबीएसई 12वीं अतिरिक्त प्रश्नों के जवाब देने पर कैसे मिलेंगे अंक? बोर्ड ने कॉपी जारी कर समझाया गणित

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE 12th Revaluation: सीबीएसई 12वीं मूल्यांकन में एक्स्ट्रा सवाल हल करने पर अब बच्चों का नुकसान नहीं होगा। बोर्ड की 'बेस्ट स्कोर' नीति के तहत सिर्फ सबसे ज्यादा अंक वाले जवाब को जोड़ा जाएगा और कम अंक वाले पर स्टार (*) लगेगा।

CBSE: सीबीएसई 12वीं अतिरिक्त प्रश्नों के जवाब देने पर कैसे मिलेंगे अंक? बोर्ड ने कॉपी जारी कर समझाया गणित

CBSE 12th Revaluation 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के बीच अतिरिक्त सवालों के जवाब देने पर अंकों की गणना को लेकर चल रहे विवाद और भ्रम को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। कॉपियों की जांच और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे थे और बोर्ड को मेल भेज रहे थे।

छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों की इसी चिंता को दूर करने के लिए परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने वास्तविक उत्तर पुस्तिकाओं और उन पर दिए गए अंकों के उदाहरण जारी कर पूरी स्थिति साफ की है। बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर किसी छात्र ने विकल्प में दिए गए दोनों सवालों को हल किया है, तो दोनों के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि सर्वश्रेष्ठ अंक को ही कुल योग में शामिल किया जाएगा।

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स्टार चिह्न (*) और फुटनोट का खेल: ऐसे समझें अंकों का गणित

बोर्ड ने छात्रों को समझाया है कि उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर प्राप्त गणना पत्रक और कुल अंकों में गलती क्यों दिख रही है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए बोर्ड ने केमिस्ट्री की एक कॉपी का उदाहरण साझा किया है।

उदाहरण: मान लीजिए प्रश्न संख्या 31 में आंतरिक विकल्प के रूप में दो भाग 'क' और 'ख' दिए गए थे। छात्र को इनमें से केवल एक ही करना था, लेकिन उसने दोनों के पार्ट को हल कर दिया। ऐसी स्थिति में छात्र को प्रश्न 31 (क) में 3 अंक मिले, जबकि प्रश्न 31 (ख) में 2 अंक प्राप्त हुए।

सीबीएसई की ‘सर्वश्रेष्ठ अंक’ नीति के तहत ज्यादा अंक वाले यानी प्रश्न 31 (क) के 3 अंकों को कुल योग में शामिल किया गया. वहीं, कम अंक वाले प्रश्न 31 (ख) पर स्टार चिह्न (*) लगा दिया गया। इसके साथ ही नीचे फुटनोट में लिखा गया कि कुल योग करते समय इस चिह्नित अंक को छोड़ दिया गया है।

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राउंड ऑफ का नियम

इस पद्धति से गणना करने पर यदि उम्मीदवार के कुल अंक 43.5 बनते हैं, तो बोर्ड के नियमों के अनुसार उसे राउंड ऑफ करके सीधा 44 कर दिया गया है। बोर्ड ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे अंकों की खुद गणना करने से पहले कॉपियों पर लगे स्टार चिह्न (*) और फुटनोट को ध्यान से देखें।

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पोर्टल की खराबी और कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन पर अपडेट

सीबीएसई 12वीं की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इससे पहले छात्रों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्कैंड कॉपी का धुंधला दिखना और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल का काम न करना जैसी शिकायतें शामिल थीं। हालांकि, अब बोर्ड ने स्थिति साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर नाइंसाफी नहीं होगी और उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयासों में से केवल 'बेस्ट स्कोर' को ही अंतिम परिणाम का आधार माना जाएगा।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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