CBSE Board Exam 2026 Tips: बोर्ड परीक्षा डर को कहें BYE-BYE, ज्यादा स्कोर करने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट ट्रिक्स

संक्षेप:

CBSE Board Exam 2026 Tips: सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि 'स्मार्ट वर्क' के जरिए भी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की जा सकती है।

Jan 19, 2026 08:58 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE Board Exam 2026 Tips: सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में छात्र अक्सर स्ट्रेस और घबराहट महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि 'स्मार्ट वर्क' के जरिए भी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की जा सकती है। यदि आप भी इस साल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये स्मार्ट ट्रिक्स आपके बेहद काम आ सकती हैं।

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास

तैयारी का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पिछले कम से कम पांच वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें। इससे न केवल आपको प्रश्नों के पैटर्न का पता चलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि कौन से अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सैंपल पेपर्स हल करने से परीक्षा के माहौल का अनुभव होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग

अक्सर छात्र शिकायत करते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन समय कम पड़ गया। इससे बचने के लिए घर पर टाइमर लगाकर लिखने का अभ्यास करें। अपने उत्तरों को पैराग्राफ के बजाय 'बुलेट्स' या 'पॉइंट्स' में लिखें। महत्वपूर्ण शब्दों (कीवर्ड) को अंडरलाइन करें और जहां आवश्यक हो, साफ-सुथरे डायग्राम जरूर बनाएं। उत्तरों की प्रस्तुति जितनी अच्छी होगी, परीक्षक पर उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रिवीजन और एनसीईआरटी पर फोकस

परीक्षा के आखिरी दिनों में कुछ भी नया पढ़ने के बजाय पुरानी पढ़ी हुई चीजों के रिवीजन पर जोर दें। सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें बहुत जरूरी हैं। अधिकांश प्रश्न सीधे तौर पर इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं, इसलिए इनके हर एक उदाहरण और अभ्यास को अच्छी तरह समझ लें। छोटे-छोटे नोट्स बनाएं जो परीक्षा के ठीक पहले दोहराने में मदद करें।

सेहत और मानसिक शांति का ध्यान

अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। परीक्षा का स्ट्रेस कम करने के लिए हल्का व्यायाम (एक्सरसाइज) या संगीत (म्यूजिक) का सहारा लिया जा सकता है। याद रखें, एक शांत दिमाग मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकता है।

इन सरल लेकिन प्रभावी ट्रिक्स को अपनाकर आप न केवल अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि परीक्षा के डर को भी खत्म कर सकते हैं।

Student CBSE
