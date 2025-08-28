CBSE Exams : सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अपार ID अनिवार्य, नई LOC गाइडलाइंस जारी

CBSE 10th 12th Exams 2026 : सीबीएसई ने 2026 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से पहले बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट (एलओसी) को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक बोर्ड परीक्षा में वे छात्र ही शामिल हो सकेंगे, जिनके पास APAAR आईडी होगी।

CBSE 10th 12th Exams 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2025-26 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। बिना अपार आईडी के अब कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। सीबीएसई की ओर से वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ( एलओसी - LOC) को लेकर जारी गाइडलाइंस में यह दिशानिर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हर साल स्कूलों द्वारा सीबीएसई को एलओसी सब्मिट करना वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है। बोर्ड इस अहम प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी करता है जिनका पालन स्कूलों के लिए अनिवार्य होता है। बोर्ड की ओर से स्कूलों को यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि एलओसी में शामिल विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कोटि और अभिभावक का नाम पूरी तरह से जांच लेने के बाद ही बोर्ड कार्यालय भेजा जाए।

स्कूलों को 29 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक एलओसी ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। 3 से 11 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ एलओसी जमा होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एलओसी और शुल्क जमा करने की तिथि दोनों एक ही होगी। केवल वे छात्र जिनके नाम एलओसी में शामिल होंगे, वे ही 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को एलओसी सावधानी पूर्वक भरने का निर्देश दिया है। अधिक जानकारी https://www.cbse. gov.in/cbsenew/cbse.html पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने कहा, अपार आईडी से जुड़ेगा एलओसी का डेटा सीबीएसई ने उम्मीदवारों की अपार आईडी को एलओसी डेटा से जोड़ने का फैसला किया है। बोर्ड के पहले के परिपत्र के अनुसार, अपार आईडी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए अनिवार्य पहचानकर्ता के रूप में काम करेगा। केवल वे स्कूल ही अपने छात्रों के लिए एलओसी भर सकेंगे जिन्होंने सीबीएसई को अपार विवरण अपलोड किए हैं। हालांकि, प्रशासनिक चुनौतियों के कारण विदेश स्थित स्कूलों को अपार की आवश्यकता से छूट दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एलओसी जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एक ही है। यानी एलओसी की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, तो विलंब शुल्क देना होगा। एलओसी जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी स्कूलों को छात्रों के नाम, जन्मतिथि, विषय विकल्प और अन्य विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करने होंगे, क्योंकि जमा किए गए डेटा के आधार पर ही एडमिट कार्ड बनाए जाएंगे।

इस बीच बोर्ड ने स्कूलों को उन उम्मीदवारों की मुख्य जानकारी तैयार रखने की सलाह दी है जिनका डेटा LOC में भरा जाएगा। इनमें शामिल हैं: ⦁ उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम

⦁ उम्मीदवार के पिता/माता/अभिभावक का नाम

⦁ जन्मतिथि

⦁ APAAR आईडी (भारत में स्थित स्कूलों के लिए)।

⦁ सही विषय कोड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ।

⦁ आवेदन श्रेणी - FS/इम्प्रूवमेंट/कम्पार्टमेंट।

क्या है अपार आईडी अपार आईडी भारत सरकार द्वारा छात्रों के लिए शुरू की गई एक 12 अंकों की डिजिटल पहचान है। यह एक विशिष्ट आईडी है जो छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे कि मार्कशीट, डिग्री, प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करती है। अपार आईडी कार्ड छात्रों को अपने शैक्षणिक इतिहास को एक ही स्थान पर एक्सेस करने और प्रबंधित करने में मदद करता है, चाहे वे किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू शिक्षा मंत्रालय छात्रों के लिए अपार आईडी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया अभियान के तहत लागू कर रहा है। अपार आईडी के माध्यम से बोर्ड का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और विश्वसनीय बनाना है। यह कदम न केवल छात्रों की पहचान को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य में परीक्षा और परिणाम से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को रोकने में भी मदद करेगा। अपार आईडी बनने से छात्रों को जेईई मेन, नीट और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में भी आसानी होगी।

नई नीति के तहत 2026 में दसवीं की दो बार बोर्ड परीक्षा सीबीएसई ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए एक नई नीति पेश की है, जिसके तहत पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी 2026 में शुरू होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा मई में होगी। पहली बोर्ड परीक्षा में सभी को शामिल होना अनिवार्य होगा।